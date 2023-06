Bornes de recyclage des bouteilles en plastique en Indre-et-Loire : "c'est un croc-en-jambe" de l'Etat

Des bornes pour le recyclage de bouteilles plastiques pullulent en Indre-et-Loire. Des consignes qui pourraient à terme se généraliser puisque depuis le 30 janvier 2023, la secrétaire d'Etat chargée de l'Écologie Bérangère Couillard a lancé depuis janvier une grande concertation sur la question auprès de 70 structures, des industriels, distributeurs, ONG, associations d’élus de consommateur, dans le cadre de la loi anti-gaspillage. Elle prévoit en effet qu’une décision sur le déploiement ou non de la consigne des bouteilles soit prise au mois de juin 2023. Un déploiement dénoncé par des élus.

Des élus comme Gérard Hénault, le président de la communauté de commune Loches Sud Touraine qui a le sentiment que l'Etat le lui a fait à l'envers. "C'est même une certitude. On a un vrai souci, c'est que nous avons mis en place une société publique locale qui s'appelle Tri Val-de-Loire, une usine qui fait le tri des sacs jaunes. On accepte ainsi tous les déchets, même souillés. Ainsi, on est sur une diminution des sacs noirs qui est absolument considérable", précise-t-il.

Une mise en péril du service public de gestion des déchets

Un investissement de la communauté de communes qui pourrait être mise à mal par la relance des consignes. "Cette usine, elle a besoin de se financer, pas uniquement via les usagers, mais aussi en revendant ce qu'on y collecte et particulièrement les bouteilles plastiques qui se recyclent et se revendent le mieux. Autrement dit, à partir du moment où on va encourager les grandes surfaces à collecter les bouteilles plastiques, cela nous prive d'une ressource", ajoute Gérard Hénault.

Huit associations d'élus dont l'Association des Maires de France parlent d'une mise en péril du service public de gestion des déchets, d'une perte des bons gestes des citoyens. Un constat partagé par Gérard Hénault. "Quel est le but que nous nous fixons lorsque nous collectons et traitons les ordures ménagères ? C'est d'avoir un service public qui puisse collecter toutes les ordures ménagères. C'est-à-dire qu'on évite aussi pour protéger l'environnement, tous les dépôts sauvages et ce qui peut traîner. C'est un croc-en-jambe qui est fait. On avait décidé de mettre en place un système qui est tout à fait vertueux et par une fausse bonne idée, l'Etat nous empêche de mener la notre*."*

Si jamais les sites de tri perdent leurs ressources, le risque pour l'élu est que ce soit les citoyens qui trinquent avec une hausse des redevances d'ordures ménagères.