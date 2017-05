Bornes électriques : le Calvados, département branché

Fin juin, le Calvados comptera 220 bornes de recharge pour véhicules électriques sur plus de 150 communes. L'objectif, c'est d'en avoir une tous les 15 kilomètres. Ce vendredi, une borne a été inaugurée à Grentheville, près de Caen.

Entre le Calvados et les bornes électriques, on peut dire que le courant passe. "Le Calvados est en pole position en matière de bornes de recharge pour véhicules électriques", estime Jacques Lelandais, le président du Syndicat départemental d'énergies du Calvados (SDEC). Aujourd'hui, le réseau compte 130 bornes MobiSDEC (le service public de l'électromobilité) mises à disposition de tous les utilisateurs de véhicules électriques et hybrides rechargeables. Mais d'ici fin juin, le département dénombrera 220 bornes réparties sur plus de 150 communes.

"Nul ne peut dire qu'il y ait un secteur du département naufragé. On trouve des bornes dans le bocage virois, le pays d'Auge, le littoral... Ne parlons pas de la ville de Caen où près d'une quinzaine de bornes sont disponibles sur tout son territoire (56 même pour Caen La Mer)", a confié le président du SDEC. Ces installations offrent une autonomie supplémentaire pour les véhicules rechargeables (voitures, camionnettes, scooters, vélos...) : 80% d'entre elles affichent une puissance de 22 kW permettant de recharger les batteries d'une voiture en une heure.

220 bornes dans le Calvados d'ici fin juin

Il s'agit de bornes "accélérées" : "un parcours pour aller chaque jour au travail dans le Calvados, c'est environ 30 kilomètres. Un véhicule qui se retrouve en difficulté, n'ayant plus qu'une dizaine de kilomètres d'autonomie, vous le mettez à recharger, il va en avoir 25-30, il a largement de quoi rentrer. Après, chez lui, l'utilisateur met son véhicule en charge lente tout la nuit, pour avoir la totalité de sa recharge le lendemain matin", ajoute Jacques Lelandais.

Le syndicat a un budget de 2,85 millions d'euros pour ces bornes, pour moitié financé par l'Ademe, l'agence de l'environnement. Le département du Calvados (21%), les 150 communes (20%) et la région Normandie (9%) complètent le budget. Pour avoir un ordre d'idée une commune débourse en moyenne près de 2000 euros pour l'achat d'une borne.

"Pour le moment, nous n'avons qu'un vélo électrique. Mais la voiture, c'est la prochaine étape", sourit de son côté Gilbert Bouhier, le maire de Grentheville, commune d'un peu moins de 1000 habitants à l'est de Caen. Un élu qui espère crée des vocations. "Nous avons tout pour pouvoir circuler grâce à cette borne. C'est un changement important pour les gens de passer du thermique à l'électrique. Protégeons notre planète, elle saura nous le rendre", explique le maire. La borne est située près de la mairie, avec deux places de parking réservées.

Au premier semestre 2016, la France s'était classée en tête des pays européens pour l'achat de voitures électriques, devant notamment les pays scandinaves.