Haute-Savoie : un mois après le glissement de terrain à Bossey, les sinistrés pas près de rentrer chez eux

52 familles ont été délogées suite à un glissement de terrain survenu le 22 juin à Bossey, dans le genevois français (Haute-Savoie). Un mois plus tard, les travaux de consolidation ne sont pas terminés et les habitants n'ont toujours pas de date pour regagner leur domicile.

Tout juste un mois après le glissement de terrain survenu à Bossey, dans le genevois français (Haute-Savoie) pendant lequel une bande de terre de 9 hectares s'était affaissée, détruisant une route et fragilisant plusieurs habitations, les habitants sinistrés n'ont toujours pas pu regagner leur domicile. 52 familles vivent depuis dans l'attente de la fin des travaux de consolidation. Fannie espérait rentrer chez elle à la fin de l'été, "ce sera plutôt fin octobre apparemment. C'est compliqué d'avoir des réponses, la communication est très opaque", regrette-t-elle.

Les sinistrés ne touchent aucune aide des assurances

En attendant, la mère de famille a d'abord vécu à l'hôtel avec son mari et leurs deux enfants. "Depuis les vacances, les enfants sont chez mes parents, nous on se débrouille pour dormir à droite à gauche, rien de fixe pour l'instant. On cherche une location pour la rentrée".

Les dépenses en logement et en transports sont très importantes pour Léna qui doit payer l'hôtel et le taxi pour aller travailler car l'accès au garage de sa voiture est bloqué. "Un mois sans voiture, surtout dans cette région, ce n'est pas possible !", s'agace la jeune femme. "On nous dit de tout avancer et de garder les factures parce qu'on se fera rembourser un jour... mais quand ?", s'interroge de son côté Fannie.

Pour les aider, les 52 familles et les deux syndicats de co-propriété sont engagé un avocat. Maître Christian Saint-André demande aux différentes compagnies d'assurance de débloquer des fonds. "Si on ne trouve pas d'accord à l'amiable rapidement, on saisira la justice des litiges, des responsabilités, des demandes de provisions mais forcément on sera dans un temps long", explique l'avocat qui estime entre 100 et 200.000 euros par mois pour faire vivre les familles.