Bouches d'incendies ouvertes : un premier bilan inquiétant

Partout en france c'est devenu la nouvelle mode : ouvrir les bouches d'incendie pour se rafraîchir les jours de canicule. Dans la Métropole lilloise, le phénomène a carrément explosé depuis 2015. Deux mois après le début du phénomène, le bilan inquiète Iléo et la MEL.

Les pompiers ont dû intervenir presque 400 fois depuis le début du mois de mai pour refermer des bouches ou des poteaux ouverts illégalement. Des points d'eaux qui leur sont normalement réservés en cas d'urgence incendie.

30 piscines olympiques vidées dans la nature

Et le montant du gâchis est déjà considérable : "100 000 mètres cube d'eau partis dans la nature, c'est 30 piscines olympiques", déplore Paul Mousty, directeur général d'Iléo, en charge de la distribution d'eau dans la Métropole.

Depuis, de nombreuses bornes ont été verrouillées pour limiter les ouvertures sauvages. Mais cela ne suffit pas et il faut veiller à garder une quantité de points suffisants en cas d'incendie. Lille, Tourcoing et Roubaix sont les villes les plus touchées par le phénomène.

Le nombre d'infractions a en tout cas été limité, se félicitent Iléo et la MEL, notamment le soir de la fête de la musique, le mercredi 21 juin. Mais rien que sur le week-end de l'ascension, 182 interventions ont été comptabilisées.

Sauf que l'été commence à peine et les réseaux sociaux, à l'origine de l'expansion de cette mode venue des États-Unis ("street-pooling", littéralement "le rue qui se transforme... en piscine) risquent de ne pas arranger les choses.

La facture augmente, et c'est le contribuable qui paie

Pour l'instant la facture est estimée à 150 000 euros. Au final c'est bien le contribuable qui paie, ce que regrette Alain Detournay, vice-président en charge de l'eau à la MEL : "Dans le cas le plus extrême on pourrait même être obligés d'augmenter la facture d'eau".

Il n'y a pas que la Métropole Européenne de Lille qui est concernée... dans le Valcenciennois, ce sont plus de 30 millions de litres d'eau qui ont été gaspillés depuis quinze jours.