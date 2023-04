Bouches-du-Rhône: accueilli par un concert de casseroles, le député Renaissance Jean-Marc Zulesi porte plainte

Le député Renaissance des Bouches-du-Rhône Jean-Marc Zulesi a annoncé, dans un communiqué publié ce lundi, son intention de porter plainte. "Aujourd’hui, je ne peux me rendre sereinement à la rencontre de nos concitoyens à cause d’une poignée d’individus", a regretté le député, après avoir été poursuivi par plusieurs dizaines de manifestants contre la réforme des retraites lors de sa venue à la Fête de la fraise à Salon-de-Provence ce samedi.

"Organiser ce type d’intimidation n’est pas une manifestation"

"On va travailler deux ans de plus", "merci pour les 49.3, merci pour les violences policières", ont notamment lancé certains manifestants au député. D'autres se sont munis de casseroles pour perturber le déplacement de l'élu. "Utiliser une fausse identité pour connaître mon emploi du temps et organiser ce type d’intimidation n’est pas une manifestation, c’est tout simplement du harcèlement", a déploré Jean-Marc Zulesi. Selon lui, "empêcher des représentants de la nation de mener leur mandat est un acte antidémocratique fort". "Derrière ces méthodes se cache une volonté de nuire, de toucher les élus afin de gagner en visibilité médiatique", a-t-il poursuivi.