Accident de la route : près d'un mort sur deux est un motard dans les Bouches-du-Rhône

Dans les Bouches-du-Rhône, les motos et les scooters ne représentent que 6% du nombre de véhicules en circulation. Néanmoins, les pilotes de deux-roues représentent 40% des tués. "Le département détient ce triste record national. Chaque année, en moyenne, on déplore 40 décès", note Rémi Bourdu, directeur de cabinet de la préfète de police des Bouches-du-Rhône.

Quels sont les équipements obligatoires ?

Avec l'arrivée des beaux jours et des premières chaleurs, certains pilotes de deux-roues forcent un peu plus sur l'accélérateur. D'autres, parfois les mêmes, ont aussi tendance à moins bien s'équiper. Si c'est pour "être plus à l'aise" disent-ils, c'est une catastrophe pour la sécurité.

Dans les textes, les motards et scootéristes doivent, sous peine d'amendes*, porter des gants et un casque. Le reste, comme les bottes, le pantalon et la veste, n'est pas obligatoire. "Mais en porter relève du bon sens", estime Sandrine, brigadier-chef à la CRS autoroutière de Marseille. En cas de chute, selon elle, les conséquences peuvent être terribles. "Les blessures entraînent souvent des séquelles à vie, et malheureusement, les pilotes de deux-roues n'en ont pas conscience." Pour les inciter à revoir leurs habitudes, les forces de l'ordre, à défaut de pouvoir verbaliser, font de la prévention.

*En cas de contrôle, les pilotes de deux roues risquent : 68 euros et un point en moins sur leur permis en cas de non port des gants ; 135 euros et trois points en moins en cas de non port du casque.