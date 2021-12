Boucieu-le-Roi : les crèches de Noël sont de retour dans le village ardéchois

Les habitants et les élus de Boucieu-le-Roi en Ardèche ont exposé leur plus belle crèche dans le village. Elles s'ajoutent aux 37 crèches installées dans les petites chapelles par les sœurs de la congrégation du Saint-Sacrement.

Voilà une idée de sortie pour les fêtes de fin d'année : partir à la découverte des crèches de Noël installées un peu partout dans le village. À l'entrée de la commune, une première crèche artisanale aux allures d'igloo accueille les visiteurs. Elle a été construite par des habitants ainsi qu'une élue et est entourée par des animaux fabriqués avec des bûches de bois.

Cécile Berthier est conseillère municipale à la mairie de Boucieu-le-Roi, durant deux mois elle a participé à la construction de cette crèche, "on a fait beaucoup de récupération pour cette construction, avec des choses qui avaient servi l'année précédente. Ici par exemple, nous avons découpé un igloo pour faire le toit, puis pour créer le bœuf, on a pris du carton, les rois mages ont été conçus à partir de pots en terres cuites, comme Marie, Joseph et le petit Jésus. Les crèches sont l'ADN de Boucieu-le-Roi, donc même en temps de crise sanitaire, il faut faire vivre le village grâce à nos créations".

D'habitude le village est connu pour son immense exposition de crèches à la maison religieuse Pierre Vigne durant les fêtes de fin d'année mais en pleine crise sanitaire, celle-ci n'a pu se tenir cette année. Depuis 2008, des habitants, des artistes ou des religieux du monde entier, envoient aux sœurs de la congrégation du Saint-Sacrement des dizaines et des dizaines de crèches, avec autant de santons. Plus de 10 000 visiteurs sont venus les admirer à Boucieu-le-Roi en 13 ans. Cette année, la plupart des crèches sont restées au placard (au moins 300 crèches) mais les sœurs ont tenu à en installer quelques-unes dans le village, à l'intérieur des 37 petites chapelles traçant le chemin de croix.

Crèche réalisée à Madagascar et envoyée aux sœurs de la congrégation du Saint-Sacrement de Boucieu-le-Roi - Lucile Auconie

Les crèches sont disséminées à divers endroits du village - Lucile Auconie

Le maire de Boucieu-le-Roi, Patrick Fourchegu a les yeux qui brillent face aux crèches de Noël, "même pour les habitants, c'est une fierté d'habiter ce village, c'est un village de caractère et les crèches apportent de la joie aux enfants. Ils viennent et se prennent en photo devant. On est vraiment dans l'esprit de Noël." En attendant que l'exposition fasse son grand retour, Sœur Marie-José, veille sur les crèches qui ne seront pas dévoilées au public cette année.

Plus de 300 crèches sont stockées à la maison Pierre Vigne de Boucieu-le-Roi en attendant d'être exposées - Lucile Auconie