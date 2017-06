Boucles 53 : Van der Poel prend les commandes

Fidèle au rendez-vous, Mathieu Van der Poel a confirmé qu'il était en forme sur ces Boucles de la Mayenne. Le Néerlandais a remporté l'étape au sommet du Montaigu et s'est emparé du maillot jaune de leader.

Troisième du prologue, deuxième de l'étape à Ernée et vainqueur au Montaigu, Mathieu Van der Poel (Beobank) fait preuve d'une incroyable régularité. Le Néerlandais de 22 ans est en forme et ça se voit. Il était le grand favori de l'étape et c'est bien lui qui a levé les bras en haut du Montaigu où il ne manquait que le soleil. Il devance l'Italien Andrea Vendrame et le Français Clément Venturini.

Changement de leader

Mathieu Van der Poel, spécialiste du cyclo-cross (champion du monde 2015), fait coup double. Grâce aux dix secondes de bonifications, le petit-fils de Raymond Poulidor récupère le maillot jaune pour une seule seconde d'avance sur l'ex-leader, Johan Le Bon (FDJ). A la 3e place, toujours Clément Venturini (Cofidis) qui revient à 9 secondes.

Mathieu Van der Poel était sur le home-trainer avant mais aussi après l'étape de ce samedi. C'est le nouveau leader de l'épreuve. © Radio France - Gérard Lecocq

Dimanche, c'est la dernière étape : 179 km entre Saint-Cyr le Gravelais et Laval. Le départ sera donné à 12h20 pour une arrivée en haut de l'avenue Robert Buron prévue aux alentours de 16h40.