Boucles de la Mayenne : qui sont les favoris ?

La 43e édition des Boucles de la Mayenne s'élance ce jeudi soir. 126 coureurs seront au départ de la plus importante course cycliste du département. Quels sont les coureurs qui peuvent prétendre succéder au Nazairien, Bryan Coquard ? On se prête au petit jeu des pronostics.

Chaque année, le plateau des Boucles de la Mayenne grandit un peu plus. Pour sa 4e édition à l'échelon 2.1, l'épreuve mayennaise bénéficie de la présence de l'ensemble des équipes françaises dont les deux formations World Tour, FDJ et Ag2r La Mondiale. Et la présence des caméras de La Chaîne L'Equipe permet aussi d'avoir des coureurs de plus grande notoriété, à l'image du champion de France, Arthur Vichot (deux victoires en 2017). Parmi les prétendants à la victoire, plusieurs coureurs français qui ont brillé depuis le début de saison : Lilian Calmejane, six victoires au compteur dont trois courses par étapes (Etoile de Bessèges, Critérium international et Circuit de la Sarthe Pays de la Loire) ; Clément Venturini, vainqueur des 4 Jours de Dunkerque ; Laurent Pichon, ancien lauréat des Boucles et trois bouquets cette saison. Autre coureur à surveiller, Mathias Frank. Le Suisse d'Ag2r La Mondiale, 8e du Tour de France 2015 vient en Mayenne préparer le Tour de Suisse.

A noter l'absence, pour cause de blessure, du Manchois Anthony Delaplace (Fortuneo), vainqueur cette saison du Tour de Normandie.

Les favoris pour la victoire finale

Lilian Calmejane (Direct Energie)

Arthur Vichot (FDJ)

Clément Venturini (Cofidis)

Laurent Pichon (Fortuneo - Vital Concept)

Mathias Frank (Ag2r La Mondiale)

Les outsiders

Flavien Dassonville (HP BTP - Auber 93)

Fabrice Jeandesboz (Direct Energie)

Anthony Roux (FDJ)

Florian Sénéchal (Cofidis)

Les favoris pour une victoire d'étape

Prologue de Laval :

Johan Le Bon (FDJ)

Mathieu Van der Poel (Beobank - Corendon)

Julien Antomarchi (Roubaix Lille Métropole)

Florian Sénéchal (Cofidis)

Etape au sprint (vendredi et dimanche) :

Dan Mc Lay (Fortuneo - Vital Concept)

Francesco Gavazzi (Androni Giocattoli)

Rudy Barbier (Ag2r La Mondiale)

Lorenzo Manzin (FDJ)

Yohan Gene (Direct Energie)

Morgan Kneisky (Armée de Terre)

Romain Feillu (HP BTP - Auber 93)

Etape de samedi au Montaigu :

Lilian Calmejane (Direct Energie)

Arthur Vichot (FDJ)

Mathias Frank (Ag2r La Mondiale)

Laurent Pichon (Fortuneo - Vital Concept)