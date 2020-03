Bouge ton Coq : la plateforme de financement participatif pour les projets des villages de France

De la restauration de patrimoine à la production agricole en circuit court, la mobilité des personnes âgées tous les projets destinés à dynamiser la ruralité peuvent être portés par la plateforme Bouge ton Coq. Adélaïde de Choulot, déléguée régionale de la plateforme Bouge ton coq va présenter son action ce soir dans la commune de Marmagne dans le Cher.

Concrètement un citoyen, une entreprise ou une collectivité font un don et en échange ils peuvent voter pour les projets qu'ils préfèrent et qui se verront donc en partie financés. Les projets en question sont tous choisi pour promouvoir les associations qui font vivre les petites communes rurales

Rendez vous de 18h à 20h dans la salle des fêtes de Marmagne pour mieux comprendre le fonctionnement de Bouge ton coq et découvrir les 3 projets de la région Centre val de Loire et notamment l'association du Bar Truck dans le Cher qui a besoin de 15.000 euros pour rénover son camion et en acheter un deuxième.