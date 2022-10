Bouger, remuer, bousculer les séniors pour qu'ils soient plus compétitifs lors d'une recherche d'emploi

"L'ennemi d'un sénior lors d'une recherche d'emploi, c'est le sénior lui même". C'est ce que martèle Alain Meinardi, président de Nice Ariane Développement qui ce mardi va mener une formation pour ces personnes particulières en recherche d'emploi. Car les séniors sont en effet compétents, plein d'expérience, mais n'ont pas toujours conscience qu'ils sont justement séniors et que les choses ont évolué, notamment en terme d'entretien d'embauche. "Il faut qu'ils travaillent leur entretien. Ils doivent ne pas se raconter mais aller à l'essentiel. Nous les aidons à se rassembler, à expliquer ce qu'ils peuvent apporter en quelques mots, quelques phrases", explique Alain Meinardi. L'association Nice Ariane Développement organise donc des sessions de formation où on bouge les lignes. Ce sera le cas, ce mardi à La Trinité ou des personnes de plus de 50 ans sont invitées à venir. Car, oui, aujourd'hui, le monde de l'emploi considère qu'on est sénior passé la cinquantaine ce qui justement accentue les difficultés. A 50 ans, dans un entreprise, le salarié est loin d'être à la fin de sa carrière et doit malgré tout rester compétitif.

