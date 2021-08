Boulangerie, café et brocante : trois nouveaux commerces font revivre Champagnat en Creuse

A Champagnat il n'y a pas un, pas deux, mais trois nouveaux commerces. Une boulangerie, une brocante et un café ont ouvert coup sur coup cette année. La première, en janvier et les deux autres cet été. Cette commune de 480 habitants située juste à côté de la Naute est donc en pleine renaissance.

On est encore loin de la grande époque, dans les années 70, où "Champagnat comptait plusieurs boucheries, un coiffeur et six ou sept cafés", selon le maire Christian Echevarne. Jusqu'à présent il n'y avait plus qu'une poste et une école dans le bourg. La commune est restée sans boulangerie pendant un an et demi et sans café pendant deux ans.

Les habitants sont donc ravis que leur commune nage à contre-courant de la désertification des campagnes : "Tous les jours, je dis au boulanger "Restez !" C'est formidable, même si on a un certain âge on n'est pas obligés de se déplacer sans arrêt pour faire les courses. C'est un bon petit village, on est bien", sourit Marie-France, 70 ans. "Depuis l'ouverture du café et de la boulangerie, on revit !", résume un autre client, brioche sous le bras.

Matthieu Pardenaud a repris la boulangerie de Champagnat en janvier 2021. © Radio France - Marie-Jeanne Delepaul

Une commune qui gagne des habitants

Pour redynamiser le bourg, la mairie a mis la main au portefeuille. C'est elle qui a racheté la boulangerie pour la louer à Matthieu Pardenaud, 32 ans, originaire de Creuse : "Il y a une dynamique sur la commune. Il faut faire le choix d'assumer de reprendre un petit commerce de proximité en campagne, qui peut encore survivre alors qu'ailleurs ils disparaissent", souligne le jeune boulanger.

A 250 mètres de la boulangerie, la brocante L'Abattoir accueille des amoureux de la chine tout l'été. Elle s'est installée dans une ancienne ferme-boucherie rénovée.

Le café manquait, on retrouve la convivialité

Au café Saperlipopette, quatre habitués sirotent leur café du matin : "Le café manquait, on retrouve la convivialité. C'est la vie du village ! Les après-midis et le soir, c'est plein de monde, c'est très bien pour la commune. Et ça nous permet de refaire le monde ! (rires)" Muriel qui remplit leurs tasses a aussi le sourire : "Ca se passe très bien, on est ravis, on a une belle clientèle, on espère que ça dure dans le temps."

Les clients ne devraient pas manquer, puisque Champagnat est l'une des rares communes creusoises qui gagne des habitants : elle est passée de 400 habitants en 2004 à 480 aujourd'hui, d'après le maire. A 200 mètres du café, la brocante L'Abattoir, restaurée par un Creusois, accueille des amoureux de la chine tout l'été.

Le café Saperlipopette a ouvert au début de l'été à Champagnat. © Radio France - Marie-Jeanne Delepaul

Muriel travaille au café Saperlipopette. © Radio France - Marie-Jeanne Delepaul