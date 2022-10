Boulangeries et prix de l'énergie : "on ne peut pas continuer comme ça, ce n'est plus possible"

Dans la boulangerie Le Moulin à Saint-Jean dans la périphérie de Toulouse, les clients défilent et pourtant cela ne suffit plus à faire face à la hausse des prix de l'électricité. La gérante Laure Régnaud : "aujourd'hui nous sommes à plus deux et demi sur la facture. On atteint les 6000 euros d'électricité par mois."

ⓘ Publicité

Deux mesures pour les TPE et PME

Alors pour faire face à cette augmentation toutes les économies sont bonnes. Laure a réduit les livraisons de pain dans les écoles, revu à la baisse les commandes chez certains fournisseurs, mais elle a aussi dû augmenter le prix de son pain : "cela faisait quatre ans qu'on avait pas changé le prix et là on a mis plus 5 centimes sur le prix d'une baguette. Ce n'est toujours pas viable maison ne va pas vendre une baguette à 2 euros !"

Dans le laboratoire deux boulangers s'affairent, 15 personnes travaillent dans la boulangerie. Laure Régnaud s'inquiète pour les mois à venir :"je ne peux pas plus baisser mes marges que ce que je fais déjà. On ne peut pas continuer comme ça."

Honnêtement que le gouvernement ne s'embête pas, qu'il ne perde pas de temps, pas d'argent."

La veille le gouvernement a annoncé une nouvelle série d'aides pour les petites et moyennes entreprises. Dans le viseur de l'exécutif notamment : les boulangeries fortement touchées par la hausse des prix. Le gouvernement promet la mise en place d'un amortisseur électricité dès janvier 2023 et le maintien des prix du gaz l'an prochain.

Laure Régnaud, gérante du Moulin reste sceptique quant à ces annonces : "faire des dossiers pour obtenir ces aides prend un temps fou et si finalement on arrive à le déposer on n'est jamais dans les clous. Là, ils vont nous proposer 500, 2000 euros d'aides mais à côté de ça les aides sur les salaires viennent d'être supprimées. Honnêtement que le gouvernement ne s'embête pas, qu'il ne perde pas de temps, pas d'argent."

La menace de la fermeture

A quelques rues de là, Jean Garcia artisan boulanger et propriétaire de la Boutique du pain est moins catégorique. Selon lui ces aides sont les bienvenues et nécessaires car ces prochains mois s'annoncent difficiles pour la profession : "de nombreuses sociétés seront fragilisées et certaines pourront même fermer."

Pour l'heure aucune boulangerie n'a mis la clef sous la porte selon l'Union départementale des boulangers et pâtissiers de Haute Garonne.