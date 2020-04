Solidarité : à Fontainebleau, des boulangers offrent des petits déjeuners aux soignants et agents de la ville

Sept boulangers et pâtissiers de Fontainebleau offrent tous les jours, à partir de ce jeudi, les petits déjeuners aux personnels de l’hôpital, des Ehpads, des pompiers et des policiers et des agents municipaux qui sont sur le pont.

Ils se sont engagés à fournir, chaque semaine, à tour de rôle un petit-déjeuner complet : viennoiseries, pains aux céréales, jus de fruit, beurre, fromages, yaourts, compotes et autres desserts "pour partir du bon pied de bon matin, car ils besoin de force pour commencer leur journée" explique Frédéric Cassel, l'un des pâtissiers participants à cette opération baptisée "Les boulangers bellifontains solidaires".

Invité ce mercredi sur l'antenne de France Bleu Paris, il ajoute que l'initiative a pu se réaliser "car elle est collective ; je ne voulais pas le faire tout seul. Nous sommes sept, et nous livrons chacun à tour de rôle 150 petits déjeuners". Ce jeudi, ce sont les personnels soignants des hôpitaux qui en bénéficieront, vendredi ceux des Ehpad et des aides à domicile, etc"...

Au total, 1.000 petits déjeuners seront offerts chaque semaine

Cette action de solidarité a pu se réaliser grâce au soutien de sponsors* de l'agroalimentaire. "Ils nous aident à constituer des petits déjeuner équilibrés" poursuit Frédéric Cassel : "J'ai reçu hier 4.000 yaourts. C’est impressionnant de voir arriver toutes les palettes, de ranger tout ça, mais ça fait chaud au cœur. D'autant plus que dans mon commerce, tout le monde est bénévole chez moi pour ranger, charger et livrer. _C’est beau, on a un esprit d’équipe_."

C'est la baisse d'activité de son commerce qui lui a donné l'idée de cette initiative : "on a plus de temps qu’avant, car il y a moins de clients. On tourne au ralenti". Sur une entreprise de 37 personnes, ils ne sont plus que 7 à travailler depuis le début du confinement. "Nous nous s’est dit qu’il fallait faire quelque chose. _Et J’espère que tous les boulangers de France vont faire de même parce qu’il faut que l’on soit solidaire_".

Les sept artisans participants : Les Petits Pains de Mathilde, Le Fournil de Fontainebleau, La Pâtisserie Cassel, La Panetière, Bread and Bio, La Bellifontaine et La boulangerie Costa.

Les partenaires : Elle&Vire, Lescure, Andros et Bonne Maman.