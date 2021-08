Boulazac : les abattoirs de la Sobeval de nouveau dans le viseur d'une association animaliste

l'association ONE VOICE produit un certain nombre de vidéos sur le traitement des veaux dans l'abattoir

La SOBEVAL est de nouveau dans le collimateur d'une association de protection des animaux. Apres L214 en février 2020 qui dénonçait les conditions d'abattage des veaux dans l'abattoir de Boulazac, c'est l'association ONE VOICE qui revient à la charge. Ce weekend, un lanceur d'alerte s'est introduit dans l'abattoir de Boulazac afin de filmer la façon dont on traite les veaux. Leur peau alimente la maroquinerie de luxe. Le lanceur d'alerte a été découvert par un vigile, interpellé par la police dans la nuit de vendredi à samedi et placé en garde à vue durant 36 heures. Il en est sorti lundi matin. Muriel ARNAL, la présidente de One Voice envisage de porter plainte pour maltraitances exercées par des professionnels. De son côté, on imagine que la SOBEVAL ayant fait constaté l'infraction va elle aussi déposer plainte. Nous n'avons pas pu joindre la direction de l'abattoir pour le moment.