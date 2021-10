"Bouleversé", le résistant poitevin Denis Derout se souvient d'Hubert Germain avant l'hommage national

Au milieu de ses classeurs de photos de guerre, qu'il a rouverts pour l'occasion, Denis Derout, l'un des derniers résistants encore en vie dans la Vienne, bien habillé sur son fauteuil plus âgé que lui, ne se remet pas de la mort d'Hubert Germain. Le dernier compagnon de la Libération est décédé mardi 12 octobre à l'âge de 101 ans. Il avait notamment participé au débarquement de Provence en août 1944. Un hommage national va lui être rendu aux Invalides vendredi 15 octobre, avec un éloge funèbre du président de la République. Il sera ensuite inhumé lors d'une autre cérémonie, le 11 novembre, à l'Arc de Triomphe puis au Mont-Valérien, là où tant de résistants ont été exécutés pendant la Seconde Guerre mondiale.

Pour nous, résistants, c'était la liberté qui nous tombait du ciel. - Denis Derout, ancien résistant poitevin

"Ça m'a touché", explique Denis Derout à propos de la disparition d'Hubert Germain. "Déjà, à la mort de Daniel Cordier, je me suis dit que c'était le début de la fin des compagnons de la Libération." Pour celui qui fut résistant dès l'âge de 17 ans, la Libération de juin 1944 est un souvenir gravé à jamais dans sa mémoire. "C'était en Bretagne. Nous avons vu arriver les premiers parachutistes français. Pour nous, résistants, c'était la liberté qui nous tombait du ciel", se souvient Denis Derout, très ému.

"Un hommage dans toute la France"

Avec la mort d'Hubert Germain, c'est donc tout un chapitre de l'Histoire de France que l'ancien résistant de 95 ans craint de voir se clore définitivement. "C'est une période qui ne devrait pas s'effacer", affirme-t-il. "Il n'y aura plus de témoins de l'époque. Il n'y a plus d'anciens compagnons de la Libération, il n'y aura bientôt plus d'anciens déportés ni d'anciens résistants." Ce vendredi après-midi, à 15 heures, il sera donc bien devant sa télévision pour rendre hommage à celui qui l'a sorti de l'enfer de l'Occupation.

Un hommage que Denis Derout aurait d'ailleurs souhaité plus marquant. "Pour lui, c'est tout à fait normal", explique l'ancien résistant. "Et puis la cérémonie au Mont-Valérien lui est due." Concernant l'hommage national rendu aux Invalides, le centenaire affirme que "si on peut faire encore mieux, ça serait formidable". "Il faudrait qu'il y ait un hommage national non seulement aux Invalides, mais dans toute la France", demande Denis Derout. "Qu'il y ait trois minutes de silence, que toutes les cloches sonnent en même temps... Il faut marquer sa disparition."