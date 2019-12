Bouliac : le chef étoilé Nicolas Magie s'en va du Saint-James

Bouliac, France

Nicolas Magie tourne la page du Saint-James. Le chef étoilé de l'hôtel restaurant, situé sur les hauteurs de Bordeaux à Bouliac, va partir à la fin de l'année 2019 pour de nouvelles aventures professionnelles. A la tête des cuisines depuis 2012, Nicolas Magie s'envolera pour la Martinique pour prendre le poste de directeur général du 5 étoiles "La Suite Villa". Le chef sera succédé par Mathieu Martin, 33 ans, son second depuis sept ans, qui prendra ses fonctions dès le 5 janvier.

Un établissement en plein changement

Une passation de pouvoir en plein projet d'extension du prestigieux hôtel-restaurant. Le parc Relais et Châteaux se verra agrandi de 30 chambres et suites supplémentaires, avec un SPA et un espace de séminaires en plus. Un projet confié à Jean Nouvel, l'architecte qui a conçu il y a 30 ans l'établissement.

Un permis de construire déposé en août dernier est en cours d'instruction. Une fois son obtention, le Saint-James changera également d'actionnaire : c'est le groupe CG Finance qui en deviendra propriétaire après la famille Borgel.