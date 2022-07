Boulleret : la Maison Médard, seul restaurant "étoilé" du Cher au Michelin vise une cuisine plus durable

Certains convives viennent même de région parisienne pour découvrir la cuisine du chef, Julien Médard. Une cuisine qui se veut durable. Julien Médard a toujours cuisiné sans rien jeter, en privilégiant les produits locaux. Cela lui vient de sa famille aux racines indriennes. Une démarche qui demande une grande imagination pour élaborer les recettes.

La salle de restauration de la Maison Médard © Radio France - Michel Benoit

Exemple de circuit court : les volailles qui viennent de Lugny-Champagne, dans le pays fort : " Je travaille avec la ferme du moulin qui fait toute sa production de céréales en bio " détaille le chef. " Ils font torréfier le soja pour leurs volailles. De l'élevage à l'abattage, tout est fait chez eux. On est sur une production maîtrisée. C'est très important pour moi. C'est durable aussi puisque les grains ne viennent pas de l'autre bout du monde. J'ai voulu devenir chef à 24 ans, parce que je ne supportais plus de travailler dans des établissements où les ingrédients venaient d'on ne sait où ! "

Les différents beurres au lait cru, préparés maison, en provenance de la ferme des Doucet à Beaulieu sur Loire. © Radio France - Michel Benoit

Le Berry est réputé pour ses lentilles. Julien Médard pousse le vice à travailler avecles lentilles produites à une dizaine de km de chez lui : " Ce sont des _lentilles sancerroises_, vraiment locales " indique fièrement Julien. " Dans notre restaurant, tout est fait sur place évidemment. Ce côté éco-responsable, c'est une belle démarche, mais cela exige un travail monstre."

Les quenelles à base de fanes de carottes. © Radio France - Michel Benoit

Dix personnes sont salariés à la Maison Médard : huit personnes en dehors du couple propriétaire. Beaucoup de main d'oeuvre mais aussi beaucoup d'imagination pour utiliser au maximum les pelures, feuilles ou reliquats des produits cuisinés : " Regardez, ici ce sont des quenelles de fanes de carottes qu'on met en panna cotta et ensuite on les glace pour garder la texture la plus moelleuse possible."

La façade extérieure de la Maison Médard © Radio France - Michel Benoit

La Maison Médard travaille beaucoup les huiles et vinaigres aussi : " On fait nos paprikas avec des peaux de poivrons, les peaux de tomates, on les récupère aussi. On fait des huiles brûlées avec des peaux d'aubergines pour amener un peu d'amertume, ce goût barbecue. On travaille les huiles de fraises aussi. On ne jette pas les queues de fraises avec lesquelles on fait une huile aromatisée. On travaille les feuilles de fraisiers en sorbet."

Le restaurant a décroché sa première étoile en 2021 et l'a conservée en 2022 © Radio France - Michel Benoit

Le chef a toujours un couteau sur lui pour la cueillette des herbes mais pas seulement : " C'est un partage que j'avais avec mon grand-père, ce couteau. On le sert à table. C'est une petite surprise quand vous venez. Vous passez tout le repas avec un couteau que vous sélectionnez. On l'ouvre en début de repas et on le referme à la fin. C'est ce que mon grand-père faisait à l'époque, et fait encore aujourd'hui puisqu'il est toujours parmi nous." Une cuisine authentique et malgré tout novatrice... En berry, l'autre restaurant étoilé se situe à Saint-Valentin : le 14 février.