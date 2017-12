Boulogne-sur-Mer, France

L'histoire du Lycée Mariette de Boulogne-sur-Mer est ancienne (collège et auparavant école à partir de 1830), mais l'établissement, tel qu'il est aujourd'hui, date de 1968. 50 ans qui seront fêtés avec une exposition rétrospective et des résidences d'artistes pour collecter des témoignages d'anciens élèves.

En 1968, le grande parc arboré et le bâtiment historique laissent place à un établissement scolaire plus grand et plus moderne. Un lycée que vont fréquenter de nombreuses personnalités de Corinne Touzet à Aymeric Caron en passant par Guy Lengagne et Frédéric Cuvillier, sans oublier Anne Ducros et les gars de "Marcel et son orchestre".

En 1968, le grand parc arboré et le bâtiment historique laissent place à un lycée moderne. - Archives municipales de Boulogne/Mer

En 1968, ce nouveau lycée correspond à l'arrivée de la mixité pour les jeunes boulonnais. Les filles accèdent ainsi aux mêmes études que les garçons. Depuis, plus de 80 000 élèves sont passés par Mariette. Il y a donc potentiellement de très nombreux souvenirs et de multiples anecdotes à recueillir. Le musée-école recherche ainsi des témoignages de couples qui se seraient formés sur les bancs du lycée. Il s’intéresse aussi aux objets personnels et aux photos de classes. Tous les documents seront numérisés et rendus à leurs propriétaires.

Des artistes sont également mobilisés sur cet anniversaire. Un vidéaste va s’installer au lycée, en résidence d’artiste, pour travailler avec les élèves d’aujourd’hui sur la collecte de témoignages des anciens.