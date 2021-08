Boulogne : une médaille d'or pour Maxime Beaumont en kayak, aux JO ?

Le kayakiste boulonnais, Maxime Beaumont veut transformer sa médaille d'argent de Rio en or à Tokyo.

Déjà vice-champion olympique en kayak monoplace sur cette course en ligne de 200 m, depuis les JO de Rio, Maxime Beaumont a un rendez-vous à Tokyo. Quatre ans auparavant, il avait terminé quatrième aux JO de Londres. Sa progression est constante, d’où cet espoir de médaille, malgré les 39 ans du Boulonnais.

Vers la médaille d'or

"Mon envie première est de me faire plaisir, raconte Maxime Beaumont, depuis Tokyo, où il est arrivé il y a quinze jours. De pouvoir être à 100% ! Car cette saison a été un peu compliquée. J'ai fait des courses correctes, mais à chaque fois, je sortais un peu frustré, en me disant qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. "

En tant que vice-champion olympique en titre, l'idée est d'aller chercher le cran au-dessus et la médaille d'or.

Si la saison de Maxime Beaumont a été perturbée, c'est à cause d'une blessure au tendon. Il se dit encore embêté. Car il aurait fallu du repos pour soigner cette blessure, mais avec l’enchaînement des compétitions qualificatives pour les JO et ensuite la préparation des Jeux, cela n'a pas été possible totalement.

"En bateau, ça ne me fait pas trop mal, précise Maxime Beaumont. C'est une problématique à prendre en compte, mais je pense pouvoir faire avec, sans que ma performance soit altérée."

Demies-finale et finale du K1 200 m, hommes, ce jeudi 5 août à partir de 2h30, heure française.