Boulonnais : des bénévoles aident les migrants qui échouent dans leur traversée vers l'Angleterre

C'est à la gare de Boulogne-sur-Mer, vers 5 h du matin, que démarre la tournée des bénévoles de l'association Osmose 62. Leurs coffres de voitures sont remplis de boissons chaudes, de fruits, de biscuits et de couvertures. Mais très vite, des groupes d'exilés sont signalés en ville. Il y en a quatre sur le port et dix à Nausicaá.

Les réfugiés se signalent en utilisant une carte distribuée, la veille au soir, par les bénévoles** qui cherchent à les dissuader de tenter la traversée. Dany Patoux, co-présidente d'Osmose 62 explique : "La veille des essais de passage, on distribue ces cartes avec les numéros d'urgence. Ils peuvent nous appeler, s'ils ont un problème. Et derrière, il y a les numéros d'urgence pour quand ils se trouvent en mer."

Un aide au petit matin

Mais Dany Patoux insiste : "Le soir, on ne fait que ça parce qu'on ne veut pas être taxés "d'aide au passage". Bien sûr, quand il y a une maman qui a besoin de couches, ou bien un monsieur qui n'a qu'une chaussure sur deux, on essaie de les dépanner quand même, mais on les aide surtout le lendemain quand ils ont échoué."

Le bateau-taxi qui devait récupérer ces jeunes Soudanais n'est pas venu jusqu'à eux. Au petit matin, ils ont froid et ont les pieds mouillés © Radio France - Matthieu Darriet

C'est justement ce qui s'est passé pour un groupe de jeunes Soudanais arrivés de Bulgarie, il y a deux jours. Ils racontent que le bâteau n'est pas venu jusqu'à eux. Ils vont tenter à nouveau leur chance le soir-même. En attendant, il leur faut des chaussure et ils ont froid. L'association va donc les aider.

Des situations parfois très douloureuses

Un peu plus loin, dans les jardins de Nausicaá, une situation dramatique mobilise également les équipes. Il y a là, une famille entière avec quatre enfants en bas-âge, un grand-père avec sa canne et trois adolescents très lourdement handicapés qui ont dû abandonner leur fauteuil roulant.

Sylvie, une bénévole, est désemparée : "On va voir ce qu'on peut faire, mais c'est compliqué. Je pense que le passeur leur a vendu du rêve et leur a dit qu'ils allaient pouvoir embarquer. Après, le bateau n'est pas venu... donc peut être qu'ils allaient effectivement embarqué. A mon avis, ils ont payé le prix fort pour passer comme ça."

Dans les Jardins de Nausicaá, une famille avec quatre enfants, un grand-père et trois adolescents loudement handicapés n'a pas pu traverser. © Radio France - Matthieu Darriet

C'est la deuxième fois que cette famille est vue ici, cette semaine, mais l'objectif d'atteindre l'Angleterre, où se trouve la mère des adolescents, est plus fort que tout. Plus fort aussi pour un Syrien, arrivé il y a sept jours, qui reprend des forces près de la gare de Boulogne-sur-Mer, en fin de matinée : "J'ai essayé cinq fois de traverser, mais les policiers français m'en ont empêché. Je parle bien l'anglais et c'est pour cela je veux aller en Angleterre et poursuivre mes études dans de bonnes universités".

Fatigués mais déterminés

Les réfugiés qui multiplient les tentatives sont épuisés, les bénévoles aussi, surtout quand ils enchaînent avec leur journée de travail. Olivier Ternisien est co-président d'Osmose 62 : "Ça commence à piquer un tout petit peu (rires), mais on le savait, on l'avait déjà vécu la saison dernière. On avait suivi un groupe d'une centaine de personnes pendant plus d'une semaine. Puis, à chaque tentative, ils repartaient se cacher parce qu'ils voulaient à tout prix traverser. C'est ce qui se passe cette semaine."

La charge mentale et psychologique est très forte pour cette poignée de bénévoles qui insistent pour rappeler que ce n'est pas à eux d'assurer cette mission d'aide aux exilés, mais à l'Etat ou à l'Europe.

L'association Osmose 62 ne fonctionne que grâce à des dons, avec HelloAsso . Vêtements, couvertures et denrées alimentaires sont stockés dans un local, à Boulogne-sur-Mer.