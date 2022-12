VIDÉO - Bourg-de-Péage Drôme Handball : "je vais porter plainte contre X pour tromperie"

Le club de handball de Bourg-de-Péage disparaît. Le président Jean Pamart invité ce mardi matin de France Bleu Drôme Ardèche confirme le dépôt de bilan après la découverte d'une dette trop importante, et annonce avoir l'intention de porter plainte contre X.

ⓘ Publicité

France Bleu Drôme Ardèche - C'est donc bel et bien terminé pour l'équipe professionnelle ?

Jean Pamart - Oui, il y a un forfait général qui a été acté par la Fédération. Je pense que le dépôt de bilan aura lieu en début de semaine prochaine. On a récupéré de nouveaux éléments mercredi dernier pour faire un état des dettes demandé par la commission de contrôle du hand. C'est grâce à elle finalement qu'on a découvert tout ça. Et on est tombé sur énormément de dettes restantes, dont certaines datent de 2017, et qui représentent à la fin un total de plus de 1,3 million d'euros.

Quand vous êtes arrivé, on parlait de 500 000 euros de dettes. Vous comptez porter plainte pour tromperie...

J'ai signé pour une dette à 530 000 euros, à plus ou moins 10%. La vérité, c'est 1,3 million d'euros au minimum, parce que je pense qu'il y aura d'autres choses. Pour moi, j'ai été trompé. On ne peut pas avoir oublié des dettes, ce n'est pas possible. La plainte va être déposée contre X. Mais je pense que l'enquête ne va pas être compliquée... Je veux que les gens soient mis en face de leurs responsabilités. Je reste convaincu que l'an dernier, les trois quarts des actionnaires n'étaient pas au courant de ce qu'il se passait.

Vous parlez aussi du manque de subventions. Vous dites qu'on vous les avait promises et qu'elles ne sont jamais arrivées...

On avait bloqué avec la mairie de Bourg-de-Péage une somme de 150 000 euros pour le club à l'époque. Cet argent n'est jamais venu. Il a fallu que je le remette moi. J'en suis à 310 000 euros d'argent personnel investis, à tort.

Que deviennent nos handballeuses ?

On a constitué une cellule de crise, comme on pourrait dire. On est en contact direct avec la LBE - Ligue Butagaz Energie, ça se passe plutôt bien, on essaie de faire ça sereinement. Les filles ont très bien compris ce qui se passe. On essaye de voir si on peut avancer un petit peu leurs contrats et se préparer déjà pour l'année prochaine. Alors ça ne veut pas dire qu'elles vont jouer dans un autre club le mois prochain ; mais au moins ça permet de préparer leur départ plus tôt que prévu. Elles vont être payées ce mois-ci sur les deniers personnels de la famille Pamart et de Sandra Hilaire, la vice-présidente du club.

loading