La police municipale de Bourg-de-Péage, dans la Drôme, patrouillera désormais aussi à vélo. Les policiers veulent être plus proches des habitants.

Bourg-de-Péage, France

La mairie de Bourg-de-Péage a investi 5 000 euros pour l'achat de deux VTT pour ses cinq policiers municipaux. Ce sont des vélos électriques pour des raisons pratiques. Les policiers devront supporter le poids de leurs équipements pendant les patrouilles.

Plus de proximité

Avec ces patrouilles à vélo, les cinq policiers municipaux de Bourg-de-Péage veulent être plus visibles et créer plus de liens avec les habitants. Gilles Braghini, le chef de la police municipale de Bourg-de-Péage, est ravi. Pour lui: "le vrai métier de la police municipale, c'est de faire de la police de proximité".

Il y a aussi des patrouilles à pied et en voiture

Le vélo est un bon compromis. En voiture, les policiers municipaux sont comme dans une bulle. Ils n'entendent pas ce qui se passe à l'extérieur. Ils sont moins visibles des habitants. A pied, ils peuvent échanger avec les Péageois mais ils ne sont pas assez réactifs, si besoin. Ils ne vont pas pour autant abandonner les patrouilles pédestres ou en voiture. Ces trois moyens de locomotion sont complémentaires.