Bourg-de-Péage : tous les habitants auront un bon d'achat de 10 euros à dépenser chez les commerçants

Nathalie Nieson, la maire de Bourg-de-Péage, dans la Drôme, veut aider les commerçants en difficulté à cause du confinement et du coronavirus. Elle promet d'offrir à tous les habitants de plus de 18 ans un bon d'achat de 10 euros à dépenser dans les boutiques du centre-ville.

Aider les commerçants de Bourg-de-Péage en incitant les habitants à consommer chez eux. Nathalie Nieson, la maire de la commune, a annoncé ce mercredi la mise en place d'un coup de pouce financier pour ses administrés : un bon d'achat de 10 euros pour tous les Péageois de plus de 18 ans. Une mesure d'aide à l'économie locale, durement affectée par les conséquences de l'épidémie de coronavirus.

Favoriser les achats des clients plutôt que de donner une subvention aux commerçants

"C'est à la fois une mesure pour améliorer le pouvoir d'achat des habitants, et en même temps pour accompagner les petits commerçants qui ont beaucoup souffert et qui vont encore souffrir", explique l'élue. "On sort de la crise sanitaire, enfin on espère, mais on sait que les perspectives économiques vont être rudes."

L'idée, c'est que les habitants ne dépensent ce bon d'achat que dans les enseignes du centre-ville. Un investissement de 100 000 euros d'argent public pour la mairie. "Je ne voulais pas intervenir auprès des commerçants par le biais d'une subvention ou autre", poursuit Nathalie Nieson. "L'avantage de ce bon d'achat, c'est qu'on accompagne le commerce en le valorisant. Ça va permettre de découvrir un commerçant qu'on n'a pas l'habitude d'aller voir. Ça va permettre à une famille de quatre d'aller dans quatre commerces différents, c'est une démarche bienveillante vis-à-vis des commerçants de Bourg-de-Péage."

Une bonne nouvelle pour les principaux intéressés. "Ça va permettre de redynamiser encore le centre-ville", se réjouit Lucie Cateni, la présidente de l'Union des commerçants de Bourg-de-Péage. "Et surtout qu'on oublie pas cette habitude qu'on avait pris pendant le confinement de s'adresser à nos commerces de proximité."

Les bons d'achat seront disponibles à la rentrée

Les bons seront distribués en septembre, le temps de faire voter la mesure en conseil municipal, de créer le réseau de commerçants partenaires et d'éditer les bons. "Ça ne pose pas de problème d'attendre la rentrée", explique Lucie Cateni. "Nous sommes déjà dans l'organisation d'une tombola avec les commerçants pour favoriser l'activité dans le centre-ville cet été, donc en septembre c'est très bien."

Le conseil municipal de Bourg-de-Péage doit voter lundi soir une délibération de principe pour lancer la mesure.