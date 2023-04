Bourg-lès-Valence : la deuxième étape du chantier de la passerelle démarre

Le deuxième morceau du chantier de la passerelle qui reliera le centre-ville de Bourg-les-Valence à l'Île-Parc Girodet démarre ce mercredi 5 avril 2023 à 20h45. Le premier tronçon d'une quarantaine de mètres a été posé le mercredi 29 mars quai Barjon. Là, il s'agit de poser le deuxième tronçon qui viendra consolider le premier et qui formera une boucle en s'avançant vers l'autoroute.

À terme, cette passerelle formera le chiffre sept (un clin d'œil à l'A7 qui passera en dessous). Après l'étape de ce mercredi soir, les deux tronçons représentant la petite barre horizontale du chiffre 7 seront posés.

L'étape des travaux la plus spectaculaire se déroulera dans la nuit du 26 au 27 avril prochain. Il s'agit de la pose de la partie de la passerelle qui passera au-dessus de l'A7. L'autoroute sera coupée à ce moment-là. Au mois de mai, l'A7 sera également coupée lors d'une autre nuit pour installer le quatrième tronçon qui surplombera la départementale 2007.

Perspective de l'entrée de la passerelle, quai Maurice Barjon à Bourg-lès-Valence. - Ville de Bourg-lès-Valence

Enfin le 25 mai 2023, le mât sera posé sur la passerelle et signera normalement la fin des travaux. Pour autant, le public ne pourra pas encore emprunter le nouvel ouvrage puisqu'il faudra compter encore six mois de contrôle qualité et sécurité. La mairie de Bourg-lès-Valence espère pouvoir ouvrir la passerelle au public d'ici à la fin de l'année 2023 voire l'année prochaine.

Cet ouvrage de 123 mètres et de 200 tonnes d'acier sera ensuite réservé aux piétons et aux vélos. La Via Rhôna passera sur la passerelle. Les personnes à mobilité réduite pourront l'emprunter sans difficulté et profiter de la guinguette et des espaces de détente du parc Girodet.

Le montant total des travaux est de 5 millions 500 mille euros.