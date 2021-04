Bourg-lès-Valence : le 4e et dernier conteneur de dons est parti en direction de l'Arménie

La mairie de Bourg-lès-Valence (Drôme) se targue d'être la seule ville française à avoir réuni autant de dons pour l'Arménie : 160 tonnes, depuis le mois de décembre 2020. Matériel médical, vêtements, jouets, équipements de puériculture.... De quoi remplir quatre camions. Le dernier a été chargé ce vendredi 23 avril, un moment très émouvant pour les bénévoles. "C'est merveilleux de voir l'aboutissement de cet élan de solidarité qui dure depuis plusieurs mois", lance Stéphanie, d'origine arménienne et bénévole de la première heure.

Le conteneur part en direction de Talin, la ville jumelle de Bourg-lès-Valence. De nombreux réfugiés de la région de l'Artsakh s'y sont installés "en emportant seulement ce qu'ils avaient sur le dos. Aujourd'hui, ils manquent de tout", rappelle Robert Tafankejian, adjoint à la mairie et chargé des relations internationales. Parmi les besoins les plus urgents figurent les équipements médicaux. Dans le camion, les bénévoles entassent les respirateurs, fauteuils roulants et autres échographes. Du matériel provenant d'un généreux donateur anonyme et récupéré bénévolement par Grégory Danner, qui a sollicité son entreprise de transport. "C'est émouvant de voir le camion se remplir, on sait que ça va aider concrètement les Arméniens", glisse-t-il.

Un autre donateur, Jacques Maldjian, a permis de réunir des équipements de puériculture. "Mon but c'est d'aider les enfants de la guerre, certains sont blessés, d'autres ont perdu leurs parents, il fallait faire quelque chose pour eux", explique le retraité d'origine arménienne. Un don qui "tombe du ciel", pour la maire de Bourg-lès-Valence, Marlène Mourier.

La prochaine étape pour la maire et ses élus sera de se rendre eux-mêmes en Arménie, une fois que la situation sanitaire le permettra.