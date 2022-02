Bourg-lès-Valence : les travaux de la nouvelle passerelle entre la ville et l'Ile-Parc-Girodet vont commencer

La célèbre passerelle bleue de Bourg-lès-Valence va disparaître du jour au lendemain ! Elle va être retirée, dans la nuit du 7 au 8 mars, à la place, un nouveau pont, prolongé d'un belvédère sur le Rhône va être construit.

L'ancienne passerelle bleue, vue depuis la départementale 2007N © Radio France - Maya Baldoureaux-Fredon

La passerelle bleue, au-dessus de l'A7 et de la D2007N a fait son temps, elle n'est plus utilisée, explique Marlène Mourier, la maire de Bourg-lès-Valence : "Elle n'était plus adaptée : il fallait monter des escaliers, l'endroit était peu sécurisé. La future passerelle sera accessible aux piétons, aux cyclistes, aux personnes à mobilité réduite, ce sera facilement utilisable pour tout le monde !"

La nouvelle passerelle fera partie de l'itinéraire officiel de la Via Rhôna et s'inscrit dans le projet de redynamisation des bords du Rhône, après la réhabilitation des 12 hectares de l'Ile-Parc Girodet. "La nouvelle passerelle aura une forme de 7, avec des haubans. Elle aura, du côté des quais du vieux Bourg, une forme de bateau. Elle aura notamment un mât, qui deviendra le symbole de Bourg-lès-Valence."

Vue aérienne de la nouvelle passerelle depuis l'Ile-Parc Girodet © Radio France - Cabinet d'architectes Ney and Partners

Le calendrier des travaux

Lionel Cohen est le conducteur des travaux de la passerelle et du belvédère, quelques petites perturbations dues au chantier sont à prévoir : "_On va déposer la passerelle métallique en une seule fois_, on va donc barrer la route cette nuit là. Ce sera le cas également le lendemain, pour terminer la déposition de la pile centrale. On va venir positionner une grue mobile de 750 tonnes sur la départementale, le tout pendant la nuit, alors que vous dormez."

Les mêmes opérations seront menées fin août et début septembre. Au total, l'A7 et la D2007N seront bloquées durant 7 nuits :

Nuit du 7 au 8 mars : démontage de la passerelle bleue

Nuit du 8 au 9 mars : démolition de la pile de béton située entre l'A7 et la RN7

Nuit du 23 au 24 août : pose du 1er tronçon de la future passerelle

Nuit du 25 au 26 août : pose du 2e tronçon

Nuit du 20 au 21 septembre : pose du 3e tronçon

Nuit du 22 au 23 septembre : pose du mât et montage des haubans

Nuit du 23 au 24 septembre : pose du 4e et dernier tronçon

Pour les curieux, il est possible de venir assister à la déposition de la passerelle bleue dans la nuit du 7 au 8 mars. Le stade de foot de l'Ile-Parc, à proximité sera ouvert pour le public, entre minuit et une heure du matin.

Un belvédère sur le Rhône

Dernière étape du chantier : la construction, dans le prolongement de la nouvelle passerelle, d'un belvédère. "Il nous amènera au-dessus du fleuve, avec une vue à 360 degrés" détaille Marlène Mourier. Le montage du belvédère commencera quant à lui le 13 octobre. Il sera possible d'emprunter l'ensemble du nouvel ouvrage dans un an à peu près, si le calendrier des travaux est respecté.

Modélisation du belvédère sur le Rhône © Radio France - Cabinet d'architectes Ney and Partners

Au total, la construction de la nouvelle passerelle et du belvédère coûte 5 200 000 euros, dont 1 600 000 financés par la Ville. Le reste provient de la Région, du Département et de l'Union européenne.