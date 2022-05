Bourg-lès-Valence : "Urgence pour mon animal", un dispositif pour sa prise en charge en cas de départ soudain

Un autocollant à placer sur la porte d'entrée pour prévenir que "des animaux vivent ici" ; c'est ce que propose la mairie de Bourg-lès-Valence aux personnes qui vivent seules, et qui pourraient se retrouver contraintes de partir précipitamment pour l'hôpital par exemple, en laissant leur animal de compagnie à la maison. Une carte à conserver dans son portefeuille portera le nom et le numéro d'un tiers à prévenir, pour qu'il puisse s'en occuper.

L'autocollant est à retirer en mairie et à coller sur sa porte d'entrée © Radio France - Damien Triomphe

Un tiers que les secours pourront prévenir rapidement

Andrée-Noëlle, Bourcaine, déjà d'un certain âge, se met en situation : elle est prise de malaise, et les pompiers l'emmènent à l'hôpital. Qui s'occupera de son chien Beagle ? "J'ai bien une fille à Montélier. J'espère avoir le temps de l'appeler pour lui dire de venir le chercher" imagine-t-elle. Et si elle se trouve en incapacité de le faire ? "Alors, je ne sais pas". C'est le principe du dispositif. Les pompiers voient l'autocollant sur sa porte et savent que s'ils regardent dans le portefeuille de la dame, ils trouveront une carte sur laquelle le numéro de sa fille sera inscrit.

Les ambulanciers, les pompiers, la police nationale et municipale sont prévenus, ils agiront donc dans la mesure du possible - Audrey Renaud, adjointe en charge du bien-être animal

La carte et l'autocollant sont distribués à la mairie de Bourg-lès-Valence. Parfois, la famille ou les proches vivent loin et ne peuvent pas agir rapidement. La consigne : désigner sur la carte prévue à cet effet un référent - un voisin par exemple, qui possède un double des clés. "Si le sticker est là, il y a forcément la carte avec le référent et un numéro de téléphone. Les intervenants de santé pourront le prévenir, pour qu'il prenne en charge l'animal en l'absence du propriétaire" explique Audrey Renaud, adjointe chargée de l'animal en ville et du bien-être animal. L'élue travaille aux urgences de l'hôpital de Valence et témoigne avoir souvent rencontré des personnes seules obligées de rester hospitalisées quelques nuits, et inquiètes pour leur animal domestique.