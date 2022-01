Bourg-Saint-Andéol : la mairie n'interdira pas la chasse aux abords de la ViaRhôna

L'Alliance des Opposants à la Chasse fait tourner une pétition sur internet pour demander l'interdiction des armes le long de la ViaRhôna. En particulier en Savoie, à La Balme, où une cycliste a été blessée en octobre, et à Bourg-Saint-Andéol. Comme incident cité par l'association sur la commune ardéchoise : "des tirs dirigés sur le grand panneau d'affichage du Lac des Dames à Bourg Saint Andéol en Ardèche à proximité de la ViaRhôna. Il s'agirait d'impacts de balles de fusil calibre 12 entraînant non seulement la destruction de matériel public mais surtout la mise en danger de la vie d'autrui. Ces tirs tendus (à hauteur d'homme) auraient pu atteindre des personnes se trouvant derrière jusqu'à plusieurs centaines de mètres !"

"Un débat national"

La maire de Bourg-Saint-Andéol a reçu les représentants de l'Alliance des Opposants à la Chasse cette semaine et a décidé de ne pas prendre d'arrêté interdisant la chasse aux abords de la ViaRhôna sur sa commune.

L'élue Françoise Gonnet Tabardel explique que le panneau criblé de balles cité par l'association est dans cet état depuis plusieurs années, "avant même la création de la ViaRhôna" et on ne sait pas qui est le coupable. Aucun élément ne justifie de prendre un arrêté d'interdiction, d'autant que le prendre spécifiquement sur Bourg-Saint-Andéol ne serait pas très pertinent souligne la maire : "la ViaRhôna parcourt plusieurs communes. Quel sens cela aurait que je prenne un arrêté à Bourg-Saint-Andéol et que mon voisin n'en prenne pas ? Chacun doit exprimer ses points de vue, mais la réglementation de la chasse relève d'un débat national, peut-être un jour d'un changement de législation au niveau national, je ne sais pas, mais ça ne relève pas d'un arrêté local."

Françoise Gonnet Tabardel ajoute être très vigilante à l'application des règles de sécurité par les chasseurs, "et eux le sont également ; la commune entretient de bonnes relations avec l'association locale de chasse".

L'Alliance des Opposants à la Chasse maintient néanmoins sa pétition pour continuer à mettre la pression, et "être un levier que peuvent utiliser les élus dans leurs discussions avec les chasseurs."