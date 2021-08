Bourg-Saint-Maurice : les restaurateurs et cafetiers doivent convaincre leurs employés de se faire vacciner

L'entrée en vigueur du pass sanitaire obligatoire pour les employés des bars, cafés et restaurants est fixée à partir du 31 août. Passée cette date, les travailleurs devront avoir le précieux QR code pour continuer à se rendre sur leur lieu de travail. Face à une mesure souvent critiquée par les professionnels du secteur, les patrons d'établissements tentent de convaincre comme ils peuvent leurs salariés, comme à Bourg-Saint-Maurice par exemple.

Les patrons mis au défi de convaincre leurs salariés

De nombreux restaurants sont situés près de la gare de Bourg-Saint-Maurice. © Radio France - Louise Buyens

Geoffrey dirige une brasserie près de la gare de la commune, il travaille avec de nombreux employés, presque tous en règle : "Sur 15, on est 5 à être totalement vaccinés. Une première dose a été faite pour les autres et tous ont déjà leur rendez-vous pour la seconde dose. Tout le monde sera dans les clous." Le patron n'a pas eu besoin de convaincre ses salariés mais chez certains de ses confrères, il a fallu insister un peu. C'est le cas du patron de Dylan, cuisinier dans un autre restaurant borains. "Au début, le patron n'a pas insisté mais quand il a vu que ça commençait à monter il nous a dit que ce serait bien de nous faire vacciner. J'ai dit que je ne le ferai pas tant que ce n'est pas obligatoire mais maintenant que ça l'est, je me fais vacciner".

"C'est la croix et la bannière" - Sophie, gérante de l'hôtel-restaurant L'Angival à Bourg-Saint-Maurice.

Hôtel-restaurant L'Angival à Bourg-Saint-Maurice. © Radio France - Louise Buyens

Sophie a repris l'hôtel-restaurant L'Angival à Bourg-Saint-Maurice cinq mois avant le premier confinement. Depuis, elle enchaîne fermetures, couvre-feux et pass sanitaire pour les clients à partir du 9 août alors le pass sanitaire imposé également à ses employés, c'est la goutte d'eau qui faut déborder le vase. Elle confie qu'il est difficile de convaincre ses salariés : "On est pris en otage car si nos salariés ne sont pas vaccinés, on les met à pied et nous on fait tourner la boutique comment ? Sans salariés, je ferme mon établissement". Pour les convaincre, elle "donne la règlementation" et leur lit "les textes de loi".

Un vaccin contre un salaire

L'injonction à se faire vacciner, Youssef, serveur dans un café, la refuse catégoriquement : "S'il faut arrêter de travailler, on changera de travail. Je suis multifonctions, je peux travailler dans le bâtiment, dans un bar, comme taxi. Je peux travailler n'importe où, ce n'est pas un problème", assure le jeune homme. Le problème se trouvera effectivement plutôt du côté des gérants d'établissements, qui ont déjà du mal à recruter des employés dans le secteur en raison de la crise sanitaire. "Dès qu'on embauche, il faut demander s'ils sont vaccinés. Pour gérer tout ça c'est compliqué", déplore la gérante d'un restaurant.

Sans pass sanitaire valide à partir du 31 août, un salarié risquera d'être suspendu et ne touchera plus son salaire.