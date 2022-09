Bourges : 150 ans et toujours au coeur de la modernisation des armées

La DGA TT (direction générale de l'armement techniques terrestres) fête ses 150 ans à Bourges. 650 personnes y travaillent sur la mise au point des équipements de nos armées, l'armée de terre notamment.

C'est ici, à Bourges, qu'on élabore les nouveaux systèmes ou que l'on certifie le matériel : les canons Caesar, par exemple, fabriqués par Nexter (toujours à Bourges) dont quelques uns ont été offerts par la France à l'Ukraine... Parmi les projets prioritaires : les nouvelles munitions pour nos chars, le développement de mini-drones, ou encore la mise au point de nouveaux blindages : "Nous travaillons notamment sur des blindages réactifs qui mettent en œuvre des matières pyrotechniques détaille Emeric Wininger, directeur de la DGA TT. On travaille aussi sur des protections actives qui permettent d'intercepter les menaces avant qu'elles n'atteignent le blindé. Encore faut-il que ces moyens d'interception ne mettent pas en péril nos hommes."

La DGA TT de Bourges valide les tubes des canons et modélise leur vieillissement © Radio France - Michel Benoit

La France est en retard dans le domaine des drones : c'est un secteur de recherche prioritaire pour la DGA TT de Bourges. Des essais ont lieu actuellement sur un démonstrateur. Un min-drone de quinze kilos dont neuf kilos de charge utile. En fait, un drone civil, amélioré, sur lequel on a adapté un fusil d'assaut : "C'est un HK 416, le fusil qui est en servie dans les forces décrit Aymeric, architecte armement. Cela permet d'envisager des tirs sur une distance de 100 à 150 mètres. D'ici à la fin de l'année, on envisage de faire des tirs avec des munitions réelles. On est là pour tester. Peut-être que la conclusion sera que cela n'a pas de sens et on s'arrêtera là."

Un engin de déminage commandé à distance actuellement en cours de test à Bourges. © Radio France - Michel Benoit

A la DGA, on crée, on imagine et on valide ou pas. Les systèmes embarqués des nouveaux véhicules blindés qui entrent peu à peu en service ont été mis au point à Bourges. La DGA TT dispose notamment de huit simulateurs de conduite. "On a par exemple deux cabines différemment agencées explique Albane. Une avec le chef de bord à l'avant, et une autre avec le chef de bord à l'arrière. On teste ce qui est le plus adapté."

Une cabine simulant l'intérieur d'un véhicule blindé © Radio France - Michel Benoit

La DGA TT de Bourges dispose également d'un laboratoire de combat collaboratif terrestre : une grande salle informatisée où les ingénieurs peuvent évaluer les différents systèmes proposés lorsqu'ils sont mis en œuvre par simulation dans les diverses cabines. "_Ce qu'on recherche, c'est améliorer le collectif au combat r_ésume Stéphane, architecte combat. On veut rendre un peloton de chars plus rapide, plus performant dans ses décisions, plus précis dans la localisation de l'ennemi, etc. On met en œuvre diverses fonctions nouvelles et on regarde comment elles sont perçues par les utilisateurs avec différents niveaux de performance, en termes de détecteurs, de moyens radio, etc. On intègre également des algorithmes d'aide à la décision." Bref, c'est ici que s'élaborent en partie les équipements du futur. La DGA TT dispose également d'équipements à Angers où travaillent une centaine de personnes.