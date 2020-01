Bourges : Visov transforme les réseaux sociaux en alliés des secours

Dans le Cher, les réseaux sociaux vont devenir des auxiliaires des autorités en cas de crise. La préfecture et le service départemental d'incendie et de secours viennent de signer une convention avec une association de bénévoles, baptisée Visov.

Bourges, France

Visov (Volontaires Internationaux en Soutien Opérationnel Virtuel) est à la fois une vigie et un relais pour les autorités. Généralement quand il se produit un drame, un accident ou une catastrophe naturelle, les riverains, les victimes ou leurs proches communiquent sur les réseaux sociaux. Ces photos, ces vidéos sont des informations qui peuvent être utiles aux autorités pour orienter les secours plus efficacement ou éviter un effet de surcrise.

Par exemple, en cas d'inondation, cela permettra peut-être de repérer plus facilement des personnes isolées : "On compte une centaine de bénévoles. Ces veilleurs sont habitués à regarder les réseaux sociaux, détaille Eric Collard, président de Visov. On va remonter les informations qui sont pertinentes et qui sont vérifiées par nos veilleurs, de manière à ce que ce soit la bonne information qui circule. Et si nous constatons que l'information n'est pas exacte, on donnera aussi cette information pour qu'il puisse y avoir une communication des autorités qui vienne corriger cela."

La convention Visov vient d'être signée par la préfète du Cher, le président du SDIS et le président de l'association © Radio France - Michel Benoit

Lors des attentats de Paris, les réseaux sociaux ont permis de délivrer une information rapide, et de toucher un maximum de monde, alors que le téléphone des secours était pris d'assaut. Pour le colonel Marcaillou, chef des pompiers du Cher, Visov peut être un formidable allié : " Cela peut nous éclairer. cela évite la diffusion de fake news ou de mauvaises informations. Cela nous permet aussi de récupérer des alertes si nos standards sont saturés. Visov peut également nous faire remonter des réactions de personnes qui n'ont pas vu ou eu les secours et donc de corriger le dispositif pour être au plus près des besoins."

Visov va devenir un allié précieux dans le Cher. © Radio France - Michel Benoit

Visov avait déjà été expérimenté sur le printemps de Bourges, il y a deux ans. Il avait fallu évacuer les 6.000 spectateurs du chapiteau, le W, suite à une surchauffe de générateur : Visov avait permis de suivre en temps réel les opérations, via les réseaux sociaux. Les autorités avaient ainsi pu s'assurer que tout se passait parfaitement sans conséquence secondaire.