Bourges : 160 jeunes dans le grand bain du SNU

Bourges, France

Lever des couleurs tous les matins à 7H30 ; cérémonie de commémoration de l'appel du 18 juin, après un atelier d'explication de l'appel du Général de Gaulle. Des jeunes qui espèrent plus la plupart mûrir grâce au SNU : " La première journée, on a beaucoup marché, de 9H00 à 17H00, c'est épuisant, mais c'était intéressant ce rallye dans Bourges" reconnait cette jeune fille. "C'était super, on a dû faire vingt kilomètres. Ca va m'aider à me forger un meilleur mental pour le sport, espère cet autre volontaire. J'aime cet encadrement et cette ambiance de groupe, un peu militaire avec des règles, j'espère que ça va me donner plus confiance en moi ici grâce aux différentes activités. Ici , on n'est pas jugé, et on est tous pareil avec notre uniforme."

Le secrétaire d'état à la jeunesse, Gabriel Attal, s'est fondu dans la masse des jeunes pour écouter le débat sur l'égalité Femme-Homme à Bourges © Radio France - Michel Benoit

Mardi après midi, les jeunes ont suivi le module " bilan compétence et orientation " destiné à repérer notamment l'illettrisme. Quant aux soirées, passées en commun, elles sont aussi destinées à faire réfléchir ces volontaires sur les sujets de société, comme l'égalité H-F, et le déterminisme de genre que véhicule encore notre société : " Les filles, c'est des pleureuses, les garçons, ils ne pleurent pas, dénonce cette encadrante. On entend ça dans les écoles. C'est pas que les jeunes filles sont plus sensibles, mais les garçons, pour un certain nombre d'entre eux, on va leur nier la possibilité de l'être. Et cela dès le plus jeune âge. Les stéréotypes démarrent très jeunes." La petite fille à la danse et le petit garçon au foot, c'est un peu l'esprit de Yannis, tout de même ébranlé par le débat : " Je n'ai jamais dit que les filles sont nulles ou sont d'un mauvais niveau, et avec grand plaisir, je jouerais ou ferais du sport avec elles, mais il ya une différence quand même !"

Gabriel Attal, secrétaire d'état à la jeunesse © Radio France - Michel Benoit

L'idée du SNU, pour Gabriel Attal, secrétaire d'état à la jeunesse, c'est aussi de faire réfléchir les volontaires pour faire progresser la société : " Bien sûr qu'ils évoquent ces sujets à l'école, mais le fait d'être ailleurs que dans son école, dans sa ville, avec d'autres jeunes, ça peut ouvrir un peu plus sur un certain nombre de sujets. L'idée du service national universel, c'est que tous les soirs, il y ait un débat sur les enjeux de société pour faire progresser les esprits de chacun. Il y en aura d'autres sur les enjeux de radicalisation, sur les enjeux de handicap, de discrimination liée à l'orientation sexuelle." Le SNU sera étendu à tous les départements d'ici 2026 au plus tard et concernera 800.000 jeunes par an.