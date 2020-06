Bourges : 200 manifestants contre les violences policières

Parmi les manifestants, des gilets jaunes, des militants communistes, de la CGT mais aussi d'Attac, de la FSU, du NPA ou de l'Union Communiste Libertaire. Et cela a failli dégénérer. En tout début de rassemblement, une poignée de militants d'ultra droite (cinq ou six) ont tenté le coup de poing. Ils ont été emmenés par la police...

Un manifestant évoque des victimes décédées suite à des violences policières en France © Radio France - Michel Benoit

Ce rassemblement n'avait pas été autorisé par la préfecture. Parmi les manifestants, cette mère de famille venue avec sa fille : " Je suis française, mariée à un marocain et ma fille est métisse. Je suis là pour dire qu'on en a marre. Régulièrement, ils se font contrôler alors qu'ils n'ont rien à se reprocher. Quand ma fille est en voiture, elle se fait arrêter. Ils pensent que j'ai volé ma voiture, rebondit la jeune fille. C'était presque toutes les semaines. Maintenant, cela s'est un peu calmé. L'autre fois, c'était route de la Charité. Ils n'ont arrêté qu'une voiture : la mienne. C'est des contrôles au faciès. On est habitué. Depuis toute petite, c'est comme ça. J'aime bien la prise de conscience qui se passe aujourd'hui dans le monde. Il faut arrêter d'être utopique : _on est jugé sur ce qu'on représente et pas par ce qu'on est !_" Une autre jeune fille un peu plus loin renchérit : " Ce qui me rend le plus folle, c'est qu'il a fallu qu'il se passe quelque chose aux Etats-Unis, pour que ça bouge en France. Et encore, on n'est vraiment pas assez nombreux."

Les manifestants commençant à se rassembler à Bourges, peu avant le coup de poing de militants d'ultra droite © Radio France - Michel Benoit

Un leader syndical en profite pour rappeler au mégaphone le constat établi par le défenseur des droits en France. Jacques Toubon, le 12 mai dernier, évoque " des violences policières discriminatoire systémiques. ". Et de rappeler les sanctions subies par des leaders syndicats ou les violences subies par les manifestants lors du mouvement des gilets jaunes. " Si ces jeunes d'ultra droite, nous ont pris à parti, c'est parce qu' en haut-lieu, on crée un climat favorable. On dissocie violences policières et racisme. Ce n'est pas possible " assène un manifestant.