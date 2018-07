Bourges, France

Maillot bleu sur le dos, drapeaux tricolores et visages grimés aux couleurs de la France, les supporters sont très confiants : " On va gagner, c'est sûr. Je dis 1 à 0. J'étais petite en 98 et j'avais vécu le match dans une salle avec mes parents. Maintenant, je suis plus grande et compte en profiter vraiment. "

Une marée bleue a envahi la halle au blé de Bourges pour France-Belgique © Radio France - Michel Benoit

La marseillaise pour se chauffer la voix. mais le premier quart d'heure est dominé par les Belges. Les fans belges se comptent sur les doigts d'une main, noyés dans la marée bleu blanc rouge. Clément est justement en France chez un ami pour fêter son diplôme de kinésithérapeute : " C'est tendu, mais les Belges vont gagner. Ils démarrent fort !"

Clément et son amie : de très rares supporters belges perdus dans la marée Bleu Blanc Rouge. © Radio France - Michel Benoit

A la mi temps, toujours 0/0 mais la confiance est toujours là. La libération vient à la 51eme minute avec ce but de Samuel Umtiti : la vieille halle au blé se met à trembler.

Les supporters de l'équipe de France ont vécu une belle soirée à la halle au blé de Bourges. © Radio France - Michel Benoit

Les dernières minutes puis les arrêts de jeu mettent les nerfs à rude épreuve jusqu'au coup de sifflet final et la délivrance. Clément, notre ami belge est un peu déçu : "Je suis fier de mon équipe. La France était peut-être un peu plus forte. Ce n'est pas grave. Dimanche, je serai derrière les Français." Rendez-vous à nouveau à la halle au blé de Bourges.