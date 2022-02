Bourges : 300 personnes rejoignent le convoi de la liberté

Deux convois en réalité : l'un parti de Bourges (environ 150 véhicules) et un second du sud de la France, passé par Issoudun encore plus important avec environ 350 voitures, motos ou camping-car. Leur but : obtenir la suppression du passe vaccinal, mais aussi protester contre la vie chère. A Bourges, près de 300 personnes se sont rassemblées en fin de matinée au pôle transport et logistique, près de l'A71, avant de partir pour Vierzon par la départementale.

Les manifestants veulent faire céder le gouvernement sur la passe vaccinal © Radio France - Michel Benoit

Des manifestants gonflés à bloc dans une ambiance bon enfant, proche de celle du début des gilets jaunes : " Peut-être que je le remettrai " avoue Gérard. " Je l'ai là dans mon camping-car. Moi, je suis pas contre le vaccin. Par contre, il n'est pas question que je me fasse injecter ce produit expérimental." Un casse-croûte géant pour tenir jusqu'à Paris a été organisé à Bourges : " Je suis déterminé à faire route jusque Paris " affirme Jacky. " On est juste là pour manifester notre mécontentement suite à nos privations de liberté. Quitte à dormir dans la voiture. Notre liberté, il faut la conquérir. "

Le convoi a reçu des victuailles pour le soutenir jusque Paris. © Radio France - Michel Benoit

Tous espèrent obtenir l'arrêt du passe vaccinal et sanitaire, certains que les statistiques sur le covid sont manipulées : " Evidemment qu'elles sont truquées " assène sans vergogne Joëlle. " J'ai un exemple dans ma famille. Un de mes proches est mort d'une crise cardiaque et il a été inscrit comme décès covid. "

Le message est pour le moins... direct © Radio France - Michel Benoit

Certains arborent une pancarte rendant hommage au professeur Luc Montagnier : " On a fait taire des médecins, des scientifiques, etc... " reprend Gérard. " Des personnes qui proposaient des alternatives au vaccin, des médicaments notamment. Mais je suis sûr que certaines affaires vont sortir cette année. Y compris sur les bénéfices monstrueux que certains réalisent avec cette crise."

Certains manifestants estiment que toute la vérité n'est pas dite sur les traitements anti covid. © Radio France - Michel Benoit

La théorie du complot... Ajoutez à cela, l'augmentation du coût de la vie. Il est temps de se réveiller pour ce manifestant : " Il faut que les gens se bougent. Il faut tout remettre à zéro et faire la révolution." Un cortège qui se veut cependant pacifique et qui veut à tout prix éviter l'intrusion de casseurs, ces fameux black-bloc qui ont discrédité le mouvement des gilets jaunes.