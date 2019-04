Bourges : 350 euros pour vous aider à passer le permis de conduire

Bourges, France

La ville de Bourges a été l'une des premières en France à créer ce dispositif chantiers jeunes, dès 2009. Il faut produire un devis et la mairie virera une participation de 350 euros à l'organisme de formation que ce soit pour passer le permis de conduire, ou alors le BAFA pour encadrer des jeunes dans des centres de loisirs, ou encore le brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique, très recherché par les villes pour surveiller les piscines ou les plages... En échange de cette participation, il faut travailler 35 heures pour la collectivité : " Généralement, ce sont des travaux de peinture, du jardinage, du débroussaillage, explique Pascal Tinat, adjoint au maire de Bourges. Cela apprend au jeune à travailler pendant une semaine, à respecter des horaires et à se fixer des objectifs qu'on l'aide à atteindre grâce à notre participation financière. Le plus souvent, les demandes s'orientent vers le permis de conduire, mais si on sait vraiment très bien nager, préparer le BNSSA est vraiment un plus car les besoins en surveillants de baignade sont énormes en France et le jeune est quasiment assuré de travailler."

Pascal Tinat, adjoint au maire de Bourges, chargé de la politique de la ville et de la jeunesse © Radio France - Michel Benoit

Amel, qui est en terminale a sauté sur l'occasion pour réduire le coût de son permis de conduire : " J'y ai vu une occasion de réduire la charge financière pour ma mère. Franchement, c'était très sympa. Durant cinq jours aux vacances de février, on a nettoyé des bacs à fleurs, ramasser des papiers, nettoyer des espaces. Il y avait une très bonne ambiance. On était cinq et je me suis fait une amie. On continue d'échanger aujourd'hui. J'en ai d'ailleurs parlé autour de moi pour faire connaitre ce bon plan. Depuis, je me suis inscrite à la formation mobilité-transport du conseil départemental. En échange de deux heures d'initiation aux gestes de premier secours, je bénéficierai d'une aide de 150 euros pour mon permis de conduire. c'est toujours un plus. Dans la vie, il faut être débrouillarde."

Près de 450 jeunes berruyers ont disposé du dispositif chantiers jeunes depuis 2009 à Bourges © Radio France - Michel Benoit

Cette aide dépend évidemment des ressources de la famille. Pour tout renseignement sur ce dispositif Chantiers Jeunes, il faut joindre le Bureau Information Jeunesse de la ville de Bourges.