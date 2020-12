Bourges, 3e du palmarès "Où investir Figaro Immobilier"

Bourges, 3e du palmarès des villes moyennes où investir en 2021. Cette étude est signée par le Figaro Immobilier. Son équipe a passé au crible un certain nombre d'indicateurs ayant trait notamment à la démographie et au prix du marché, et la préfecture du Cher arrive juste derrière Niort et Cholet.

Pour les villes de plus de 100 000 habitants, c'est Toulouse qui arrive en tête et Niort pour les villes de plus de 50.000 habitants. Le marché à Bourges n'est pas particulièrement réputé pour son dynamisme (la ville a perdu des habitants). Si Bourges apparaît si haut dans le classement c'est grâce justement à un prix au mètre carré qui reste bas et qui permet d'accéder à des surfaces assez importantes et donc d'encaisser des loyers tout à fait corrects. Pour 200.000 euros, vous pouvez acquérir 123 mètres carrés en moyenne à Bourges. Et ça, c'est intéressant pour des investisseurs : " Bourges affiche le taux de rendement le plus élevé des 20 villes moyennes de cet échantillon " détaille Julien Breuilh, directeur des études au Figaro Immobilier. " Ce rendement est de 8,3 %. On peut dire que Bourges est la ville qui assure le meilleur retour sur investissement."

Les dix villes moyennes où investir dans l'immobilier selon le Figaro Immobilier. - Figaro Immobilier

Attention à certains bémols cependant : "Sur Bourges, il y a un nombre de logements vacants assez important (14,5 %). C'est le pourcentage le plus élevé de l'échantillon" ajoute Julien Breuilh. "Cela peut s'expliquer. Le bassin d'emploi reste relativement fragile. Il a perdu des emplois sur cinq ans. Et la démographie n'est pas particulièrement dynamique sur cinq ans là encore."

Ce palmarès est un bon outil pour les agences immobilières berruyères © Radio France - Michel Benoit

Bourges est également intégré au dispositif Denormandie qui permet de défiscaliser lorsqu'on rénove dans l'ancien. Alors ne goûtons pas ce bon classement qui pourrait attirer des investisseurs même s'il ne faut pas confondre ce palmarès avec celui des villes où il fait bon vivre... mais qui sait peut-être Bourges y figurera t-elle un jour ?