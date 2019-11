Bourges : 700 gilets oranges sur le pont pour la banque alimentaire

On les appelle les gilets oranges : ces bénévoles de la banque alimentaire, à pied d'oeuvre ce vendredi et ce samedi à l'occasion de la traditionnelle collecte annuelle de l'association. Dans le département du Cher, ils seront environ 700, mobilisés à la sortie des magasins.

Bourges, France

La banque alimentaire du Cher va distribuer un peu plus de 2.000 tonnes de denrées cette année : " Ces cageots sont prévus pour partir à Méreau, nous détaille Florence, l'une des salariés. Ce sont des salades, des légumes offerts par une grande surface. Là-bas, ça part à Belleville sur Loire." Des invendus de magasins, et notamment beaucoup de produits frais qu'il est interdit de mettre à la poubelle aujourd'hui. Mais ce qui manque à la banque alimentaire, ce sont des produits secs, conservables sur de longues périodes : pâtes, riz, plats cuisinés, conserves, huiles, sucre. Et bien sûr des produits d'hygiène, ou des couches pour bébé.

Jacques Lafitte, président de la banque alimentaire du Cher © Radio France - Michel Benoit

Des denrées qui viendront compléter les expéditions sur toute l'année. 70 tonnes ont été récupérées l'an dernier en deux jours dans le Cher. Les habitants sont de plus en plus généreux se félicite Jacques Lafitte, président de la banque alimentaire : " Je leur dis bravo. Le Cher est l'une des banques alimentaires en progression. Ca fait plaisir de voir que les gens nous suivent. On reverse à 76 associations pour 23.000 bénéficiaires. "

La banque alimentaire du Cher, à Bourges © Radio France - Michel Benoit

Le nombre de bénéficiaires a encore augmenté de plus de 10 % cette année dans le département : " On observe des besoins croissants notamment en secteur rural, des retraités en précarité alimentaire. Et à l'autre bout, des jeunes, des étudiants notamment. Les statistiques nationales estiment à environ 20 % le nombre d'étudiants vivant sous le seuil de pauvreté. Dans le Cher, c'est 32 % !" A Bourges, un étudiant inscrit à l'épicerie sociale Esope, gérée par la banque alimentaire, peut manger pendant une semaine pour seulement 8 euros.