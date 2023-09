Bourges : à quoi va servir l'immense échafaudage installé sur la cathédrale ?

Un nouveau chantier sur la cathédrale de Bourges : il durera un an et demi. 1,6 million d'euros entièrement financé par l'état, propriétaire de la cathédrale, pour refaire la toiture de la plus petite des deux tours de l'édifice, classé au patrimoine mondial de l'Unesco. Il faut réparer d'urgence la toiture de cette tour sourde. On a repéré un trou d'un mètre carré au moins dans la charpente : " Une fois qu'on a une entrée d'eau, les charpentes peuvent pourrir, explique Valérie Richebracque, conservatrice de la cathédrale de Bourges et architecte des monuments historiques du Cher. Le vent s'engouffre et il soulève le reste de la couverture."

La cathédrale St-Etienne de Bourges et son nouvel échafaudage - Sébastien Jacques

La toiture avait été refaite au XIX eme siècle avec une technique moderne pour l'époque : l'utilisation de crochets et des ardoises fines qui ont remplacé les ardoises épaisses d'origine. Pas forcément une bonne idée : " Sur les monuments historiques généralement, c'est l'ardoise épaisse au clou, poursuit Valérie Richebracque. Et ici, c'est une ardoise fine au crochet. Ca dure moins longtemps effectivement. Le crochet s'oxyde avec le temps et peut se casser. Les ardoises peuvent se fissurer car elles sont plus fines."

Une partie de l'éclairage et de l'électricité a été rénovée, mais pas encore l'éclairage du choeur de la cathédrale de Bourges © Radio France - Michel Benoit

Ces dernières années, la cathédrale St-Etienne a surtout bénéficié de travaux de sécurité, suite à l'incendie de Notre Dame : une bonne partie de l'électricité et de l'éclairage ont été refaits. Bientôt, ce seront les colonnes sèches : " On a bien vu suite aux incendies de Notre-Dame et de la cathédrale de Nantes, il faut pouvoir faciliter l'intervention des pompiers. c'est primordial."

Le grand ousteau de la cathédrale St-Etienne de Bourges © Radio France - Michel Benoit

L'éclairage de la chapelle basse, doit être refait ainsi que celui du choeur de la cathédrale. Ensuite un énorme chantier démarrera : la réfection du grand Ousteau, la verrière qui surplombe les cinq porches de l'entrée. La pierre et les magnifiques vitraux prennent l'humidité, à cause des vents d'ouest. Il faudra déposer l'orgue avant d'intervenir. A près de 900 ans, La vieille dame de pierre de Bourges, a besoin d'attentions...