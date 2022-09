Bourges : Alec 18 vous épaule pour réduire vos factures d'énergie

Malgré le bouclier tarifaire, le prix de l'énergie flambe, notamment si vous vous êtes abonné à un fournisseur d'énergie alternatif qui n'applique pas le prix réglementé. Et si vous preniez rendez-vous à l'Agence locale de l'énergie et du climat, à Bourges pour diminuer votre facture ?

Au sein de l'agence locale de l'énergie et du climat à Bourges, des conseillers France Rénov sont là pour vous épauler dans votre projet et bénéficier éventuellement d'aides financières. Plus de 3.000 rendez-vous chaque année et cela s'accélère depuis le début de l'année, alors que le fuel domestique et le gaz commençaient déjà à augmenter.

Adrien Lelièvre, conseiller France Rénov à Bourges © Radio France - Michel Benoit

Revoir l'isolation pour un vrai gain énergétique

Jean-Yves et son épouse ont l'intention de changer leur chaudière à gaz vieille de 20 ans, le conseiller info énergie les a aiguillés vers un certain type de matériel : "On pensait racheter une chaudière à gaz de dernière génération, mais il nous a conseillé d'abandonner le gaz et de changer carrément d'énergie pour investir plutôt dans une pompe à chaleur". Mais ce conseiller les a alerté, il faut aussi revoir l'isolation sinon le gain énergétique sera faible. "Il nous a dit qu'on devait se préoccuper surtout des déperditions par la toiture et les combles car notre maison a une quarantaine d'années. On va donc les isoler mais c'est compliqué car il va falloir procéder au désamiantage de notre toiture. Ce sera donc un chantier beaucoup plus important que prévu."

Aziza Khouda, conseillère France rénov à Bourges © Radio France - Michel Benoit

Un chantier plus lourd pour ce couple, mais cette réflexion globale est essentielle explique Adrien Lelièvre, conseiller info énergie chez Alec 18 : "Si on fait des travaux de manière globale, on peut avoir des baisses de charges qui sont conséquentes. On peut diviser sa facture énergétique par trois ou par quatre. Cela vaut vraiment la peine. Et le gain servira à rembourser le crédit peut-être nécessaire pour financer ces travaux. Une fois , le crédit remboursé, on sera largement gagnant sur le plan financier, d'autant que des aides peuvent être possibles, sous conditions de revenus. Il ne faut pas avoir peur de l'ampleur des travaux."

Jean-Pierre Claustres, directeur d'ALEC18 © Radio France - Michel Benoit

Encore faut-il que les banques suivent car les aides restent limitées et certains ne peuvent pas se lancer dans de gros travaux. Reste les éco-gestes, Aziza Khouda, conseillère France Rénov à Bourges, a pu renseigner un couple sur le bon emplacement de son canapé par exemple, "leur canapé se trouvait le long d'un mur extérieur. Je leur ai dit de le déplacer vers une cloison intérieure. C'est ce qu'ils ont fait, ils ne ressentent plus cette sensation de froid et cela leur évite d'augmenter le chauffage chez eux. De même pour économiser l'eau, installez des mousseurs sur vos robinets. Si vous avez un mitigeur, positionnez-le systématiquement sur eau froide."

Autre conseil, évitez de couper votre chauffage si vous vous absenter plusieurs heures. Il vaut mieux le baisser, cela évitera une surconsommation à votre retour. Jean-Pierre Claustres, directeur d'Alec18 le pressent, "on n'est qu'au début d'un processus de renchérissement des énergies. Cela a d'ailleurs commencé bien avant l'intervention russe en Ukraine, qui a précipité les choses. Depuis le début de l'année, de plus en plus de gens se posent la question et on n'est qu'au début des mauvaises surprises. La semaine dernière, j'ai reçu un couple dont le fournisseur d'énergie leur avait annoncé une hausse de 70 % du prix de l'abonnement et de l'énergie, ils étaient désemparés. Cela va malheureusement être de plus en plus courant si vous avez souscrit auprès de fournisseurs alternatifs d'énergie, sans prix garanti. Pour beaucoup, c'est le déclic pour entamer une vraie réflexion sur le coût énergétique de son habitation." Pour tout renseignement : cher@infoenergie-centre.org