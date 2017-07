Bourges : améliorer l'insertion professionnelle des réfugiés

Pas facile de décrocher un emploi quand on arrive d'un autre pays, comme réfugié politique. La préfecture du Cher a signé une convention pour améliorer l'apprentissage du français et l'hébergement de ces étrangers dont la plupart veulent maintenant faire leur vie en France.

Cinquante-cinq personnes ont été régularisées ces derniers temps dans le Cher : elles sont reconnues réfugiées politiques, comme Thebest, débarqué de République Démocatique du Congo il y a trois ans et demi.Thebest travaille aujourd'hui en CDD dans le gardiennage et espère faire venir sa femme et ses deux enfants. "Je ne me voyais devoir repartir dans mon pays. C'était la mort là-bas et comment aurais-je pu rester en France, sans statut et sans famille ?" explique ce réfugié, aujourd'hui soulagé.

L'hôtel Formule 1 du Subdray, près de Bourges, pourra accueillir 99 demandeurs d'asile. Les premiers viennent d'arriver, il y a une semaine. © Radio France - Michel Benoit

Mahmoud, 23 ans, est Libyen. Il a été embauché en CDI dans une grande surface de Mehun-sur-Yèvre où il met les produits en rayons. Mais dans son pays, Mahmoud a fait des études d'informatique : "Je passe mon permis en ce moment, ça m'aidera à décrocher un autre travail, plus tard, dans l'informatique " espère le jeune homme. "Je vais également prendre d'autres cours de français sur internet, il faut que je me débrouille mieux pour décrocher un meilleur travail". La préfecture du Cher vient de signer une convention avec l'office français de l'immigration et de l'intégration et avec pôle emploi pour améliorer l'insertion des réfugiés politiques. "D'abord l'apprentissage du français et ensuite l'accompagnement vers l'emploi" précise le secrétaire général de la préfecture, Thibault Deloye. "Une personne parlant pachtoune (dialecte afghan) va être recrutée pour améliorer la prise en charge de ces migrants et un poste de formatrice va venir compléter celui qui existe déjà", précise le fonctionnaire. Mohammad était professeur des écoles en Syrie. Il a créé il y a deux mois son emploi de vendeur ambulant sur les marchés : "Je fais le marché de la chancellerie à Bourges, celui de Châteauroux et celui de Nevers. Je vends des spécialités libanaises et syriennes, surtout de l'alimentaire. Je fais aussi des livraisons à domicile. Mon fils est le deuxième dans sa classe et va rentrer en CE2" précise Mohammad, très fier de son enfant. Ces trois réfugiés ont été accompagnés par l'association Accueil et Promotion." il ne faut pas croire qu'ils viennent en France pour profiter du RSA" explique Saïd Toufiq, médiateur social de l'association. "C'est ce que pensent les gens, mais c'est faux. Ils veulent avant tout s'insérer".

Saïd Toufiq, médiateur social à l'association Accueil et Promotion et Sophie Noc, directrice © Radio France - Michel Benoit

Mais tous ne sont pas régularisables. La France ne veut pas de réfugiés économiques, et va relancer l'application de la réglementation Dublin : l'expulsion vers le pays d'entrée en Europe. Le but est bien de désengorger les procédures pour réduire la facture au final. La préfecture du Cher ne communique pas sur le nombre d'expulsions. Mais un collectif berruyer, le Codac, dénonce ces reconduites aux frontières, vers l'Italie qui mettraient en péril la vie de certaines personnes, arrivées de Libye.