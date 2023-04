Bourges : attention, la vidéo-verbalisation fonctionne

La police municipale de Bourges s'est vue dotée de trois véhicules neufs, dont un permettant de transporter des personnes interpellées dans un espace aménagé (seul véhicule de ce genre dans la région). Gilets pare-balle, caméras individuelles, et nouvel armement : les policiers municipaux de Bourges ont reçu leurs premiers pistolets semi-automatiques.

Exit les vieux Manurhin 38 spécial, prêtés par l'état, les policiers municipaux de Bourges ont droit à des armes beaucoup plus modernes : " Ce sont des Glock 17, des pistolets semi-automatiques, détaille, Eric Pagenaud, directeur de la police municipale de Bourges. Ils sont beaucoup plus légers, à rechargement plus facile également. Une meilleure prise en main. Un nombre de munitions plus important puisque ces armes sont équipées d'un chargeur de quinze munitions avec un autre chargeur identique alors que les manurhin proposaient un barillet de six munitions et un second en recharge."

Un choix assumé par le maire divers gauche de Bourges, Yann Galut suite à un audit réalisé par l'avocat Jean-Yves Liénard : " Cet audit nous indiquait que les armes que nous avions étaient dépassées et qu'il fallait aller sur des armes plus modernes, suite notamment aux attentats terroristes de 2015. Je veux une police municipale qui soit bien équipée et bien formée. La sécurité est une priorité absolue de nos concitoyens et donner des moyens à nos policiers municipaux, c'est reconnaitre leur travail pour nos concitoyens."

Des armes avant tout dissuasives jusqu'à présent : " On les a déjà sorties, précise Eric Pagenaud mais on ne s'en est jamais servi. Et notre but est de ne pas avoir à nous en servir." Autre matériel important : les policiers municipaux sont équipés de caméras individuelles : " On met en route la caméra en partant en patrouille et la caméra conserve les trente dernières secondes, grâce à une mémoire tampon, décrit Christophe V, responsable du centre de supervision. Si l'agent sent qu'une situation se tend, il appuie deux fois sur la caméra, il prévient qu'il filme et l'interlocuteur voit la petite lumière rouge qui indique que la caméra enregistre. Dans soixante-quinze pourcent des cas, cela suffit à faire baisser le ton. Bien sûr, avec des personnes ivres ou droguées, c'est plus compliqué. C'est une garantie pour l'agent de police municipale et pour son interlocuteur."

la mairie de Bourges a investi 227.000 euros pour sa police municipale l'an dernier. La ville compte 210 caméras ; une dizaine de plus sont installées chaque année. des caméras utilisées pour des enquêtes mais aussi, c'est désormais effectif pour relever les infractions routières : " C'est uniquement pour les problèmes de stationnement, explique Christophe V. Des voitures mal garées, sur des trottoirs, sur des passages piétons notamment. Je ne devrais pas le dire, mais on laisse au moins cinq minutes avant de verbaliser. Les caméras peuvent zoomer jusqu'à trente-deux fois. On voit très bien les plaques d'immatriculation et on photographie aussi l'environnement pour démontrer la réalité de l'infraction."