Bourges, France

On le sait, il est souvent très difficile de se déplacer pour les personnes en situation de handicap à cause des bordures, des marches, des pavés dans nos villes... Mais ce mercredi, c'est sur une autre problématique que l'APF du Cher voulait alerter à Bourges. Une dizaine de personnes en fauteuil roulant se sont rassemblées sur l'aire de jeux du quartier Baudens. En France, très peu sont accessibles aux enfants handicapés alors que des solutions existent...

Emilie, et sa petite Lilou, qui ne peut accéder à aucun jeu public. © Radio France - Michel Benoit

Emilie est venue avec sa petite Lilou, âgée de cinq ans, en fauteuil roulant : " Bien sûr que je vais dans les jardins publics pour emmener mon garçon de dix ans, mais malheureusement Lilou ne peut regarder son grand frère jouer, alors qu'elle aimerait en faire autant. Du coup, on est obligé d'abréger ces sorties et tout le monde se sent très frustré." Pourtant, il est tout à fait possible d'adapter certains jeux. Des solutions existent sur le marché explique Pascal Bureau, membre du bureau de l'APF France Handicap du Cher, référent accessibilité : "Il existe sur le marché des jeux adaptés pour les enfants handicapés. _Des balançoires notamment pour fauteuils roulants_, ou d'autres où on peut placer la coque dans laquelle se trouve l'enfant. "

Pascal Bureau, membre du bureau de l'APF France Handicap du Cher © Radio France - Michel Benoit

Ce n'est donc pas très compliqué... Marie Odile Svabec, maire adjointe chargée des personnes handicapées à Bourges, reconnait que les élus n'y pensent pas tout simplement, mais cela devrait changer, grâce à cette action : " Moi ce qui me chagrine, c'est de voir cette petite en fauteuil roulant qui regarde les autres jouer et qui trépigne parce qu'elle ne peut pas accéder à un jeu. Donc, moi je suis ouverte sur cette question. J'ai demandé à l'APF de nous faire un projet et on pourra les suivre." La prise de conscience est faite ... reste à agir.