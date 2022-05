Bourges : bientôt un concours d'architectes pour l'ancienne MCB

L'agglomération de Bourges a décidé d'implanter son nouvel hôtel communautaire dans l'ancienne maison de la culture. Cent-dix agents y travailleront, s'il n'y a pas de retard, fin 2026. Un investissement de 16,7 millions d'euros. Ce bâtiment est vide depuis 2012.

La salle Chopin sera préservée. © Radio France - Michel Benoit

Inauguré en 1964 par le général de Gaulle, les berruyers y sont viscéralement attachés. Certains avaient même assigné la mairie en justice lorsqu'elle avait abandonné son projet de réhabilitation, jugé trop cher à cause des vestiges gallo-romains découverts sur place, vestiges qui empêcheront toute nouvelle construction aujourd'hui : " Il faudrait creuser pour construire une extension et la présence de ces vestiges compliquerait trop le chantier, et le retarderait énormément " explique Bruno Fouchet, vice-président de Bourges Plus. " On a choisi d'implanter l'hôtel communautaire ici pour dynamiser le centre-ville. C'est un bâtiment qu'on ne voulait pas laisser passer. Il est très sain. Cela nous permettra de rassembler une partie de nos agents. On abandonnera nos bureaux à Lahitolle et au Prado. "

La cour de l'ancienne MCB. La végétation a gagné depuis la démolition du petit et du grand théâtre, là où se situent les vestiges gallo-romains. © Radio France - Michel Benoit

4.600 m2 sur quatre niveaux pour en faire des bureaux mais pas seulement : " Il y a un certain nombre d'espaces qui devront être conservés car ils sont inscrits à l'inventaire " détaille Yves Boutin, directeur des bâtiments à la mairie de Bourges. " Il y a les toitures, la façade, la cage d'escalier dans la cour haute. On gardera aussi la salle Chopin. Les architectes devront également nous proposer un emplacement pour une brasserie et une zone exposition. Ce n'est pas un chantier banal, mais ce n'est pas non plus un chantier très compliqué, mis à part cet aspect patrimonial à préserver. "

L'escalier et la verrière de l'ancienne MCB, inscrits au patrimoine, seront aussi préservés. © Radio France - Michel Benoit

Un hôtel communautaire qui se veut ouvert sur la ville. La maison de l'habitat y emménagera également. La ville Bourges le revend 150.000 euros à l'agglomération. L'architecte sera désigné au cours du premier trimestre 2023. Les travaux pourront alors commencer.