Bourges : Bourges Habitat et ses 4.000 logements bientôt absorbé par l'Office Public de l'Habitat du Cher

L'Office Public de l'Habitat (OPH) du Cher va absorber Bourges Habitat dont les comptes sont déficitaires depuis plusieurs années. La fusion des deux offices HLM sera effective au 1er janvier prochain.

L'Office Public de l'Habitat du Cher va donc récupérer un peu plus de 4.000 logements supplémentaires et atteindra une taille critique d'environ 10.000 logements. L'OPH est une émanation du conseil départemental du Cher. On peut dire que le département vient enlever une grosse épine dans le pied du maire de Bourges, Pascal Blanc.

Certains immeubles de Bourges Habitat sont très vétustes. © Radio France - Michel Benoit

Bourges Habitat risquait la cessation de paiement à tout moment. Un parc locatif vieillissant, un taux de vacance de plus de 20 % et surtout des emprunts qui s'élèvent à 135 millions d'euros, que la mairie de Bourges, caution, aurait dû assumer en cas de dépôt de bilan. Impensable ! Le président du conseil départemental du Cher, Michel Autissier a donc accepté de reprendre le patrimoine de Bourges Habitat et le risque qui s'y rattache, mais à une condition : que le département ne mette pas un euro dans l'opération.

Certains locataires ont recours à des radiateurs pour avoir plus chaud dans certains appartements vétustes. © Radio France - Michel Benoit

Cette fusion prévoit pourtant d'injecter 45 millions d'euros sur 10 ans dans la nouvelle structure pour regonfler ses fonds propres. 10 millions proviennent de la vente de Jacques Coeur habitat à France Loire, quinze millions de la caisse de garantie du logement locatif social. Mais la ville de Bourges crachera quand même au bassinet pour dix millions et cinq millions proviendront de l'agglomération. 45 millions qui viendront renforcer le programme de travaux. L'office public de l'habitat du Cher, fort de plus de 10.000 logements espère investir 150 millions au cours des 10 prochaines années. Ce ne sera pas du luxe pour les locataires de Bourges habitat dont certains appartements sont dans un état déplorable. Une quinzaine d'emplois sera supprimée en 2018.