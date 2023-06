Bourges : c'est parti pour les travaux de la place Cujas

Un investissement de près de 7 millions d'euros (dont 1,7 million seulement à la charge de la ville). C'est donc parti pour 18 mois de travaux. Inauguration prévue en décembre 2024. Une grande pelouse à la place du bitume, une aire de jeux pour les enfants, une esplanade pour des spectacles, un terrain de pétanque et surtout la volonté de verdir le lieu : " Aujourd'hui, seulement 5 % de l'espace est végétalisé, on va essayer d'arriver à 30 %, précise Jérôme Dumas, le concepteur du projet. On va mettre des pavés fleuris au sol. Le terrain sera donc carrossable mais on met des plantes pour faire le lien entre les pavés au lieu de ciment. Les eaux rentreront mieux dans le sol."

Les financeurs ont plantés symboliquement des pavés fleuris pour lancer les travaux © Radio France - Michel Benoit

2300 m2 d'espaces plantés mais pas beaucoup plus de grands arbres ; l'architecte a été bloqué par la nature du sous-sol, habité depuis des millénaires : " On a de fortes contraintes archéologiques, poursuit Jérôme Dumas. Pour planter un arbre il faut une fosse d'au moins 8 m3 et on devait creuser au moins deux mètres en profondeur. C'était compliqué ici. Il y a aussi des caves, des souterrains qui sont très anciens "

La place Cujas propose encore 114 places de parking. Plus pour très longtemps. © Radio France - Michel Benoit

Les commerçants ont beaucoup pesté contre la suppression des 114 places de parking, le maire a dû trouver un compromis : " Ils en voulaient 100, moi, je n'en voulais pas détaille Yann Galut. Finalement, il y en aura 50. " Des places de parking réversibles donc pas définitives.

le magnifique immeuble des forestines ( à droite) , en partie grande partie rénové restera vide peut-être jusqu'en 2026 © Radio France - Michel Benoit

Quant à l'immeuble entre la place et la rue Coursarlon, il ne sera pas démoli tout de suite : " Ca ne sera pas fait durant ce mandat, précise Yann Galut. Tout le monde sait que je suis favorable à sa destruction. Cela permettrait une belle perspective avec la cathédrale, mais on va prendre le temps de discuter. Je ne passerai pas en force."

Autre souci : les travaux sur l'immeuble des forestines toujours bloqués et pas de compromis en vue entre le promoteur et le confiseur berruyer. La situation pourrait rester bloquer jusque 2026, date de fin du bail commercial.