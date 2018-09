Bourges, France

C'est un portail sur internet, baptisé Bourges bénévole. L'Office municipal des sports, de la jeunesse et de la culture de Bourges a porté ce projet et peut également vous accueillir dans ses bureaux de la maison des associations pour vous faciliter l'inscription. L'idée de ce portail, c'est d'en faire un outil de mise en relation, du bénévole avec l'association qui lui correspond : "Les associations expriment leurs besoins en s'inscrivant sur notre site, explique Solange Van Landeghem, présidente de l'OMSJC de Bourges. Il suffit de répondre à quelques questions sur notre site sur le formulaire d'accueil. On cerne les besoins et notre secrétaire rappelle derrière pour bien identifier les besoins. Nous gardons ces informations pour nous, les visiteurs du site n'y ont pas accès. C'est nous qui faisons la mise en relation pour que chaque profil corresponde le plus possible. Que ce soit pour une aide ponctuelle ou à plus long terme, en fonction du degré d'investissement souhaité par le bénévole."

Stéphanie Deloirs, secrétaire de l'OMSJC (à gauche) et Solange Van Landeghem, présidente. © Radio France - Michel Benoit

C'est la secrétaire de l'office municipal des sports de la culture et de la jeunesse de Bourges, Stéphanie Deloirs qui sert d'intermédiaire : "Pour l'instant, cinq associations ont fait remonter des besoins, certains ponctuels comme les foulées de Bourges qui ont besoin de monde le 14 octobre ou d'autres sur la durée comme cette association qui recherche un bénévole ayant des connaissances informatiques ou cette autre qui a besoin de monde pour du soutien scolaire."

Les élus de la ville de Bourges et les responsables de l'OMSJC © Radio France - Michel Benoit

Si vous souhaitez vous investir quelques heures par semaine ou par mois, n'hésitez pas à vous rendre sur ce portail : " Le questionnaire est très simple, précise Elise Gousset Brissot, responsable du service vie associative à la maire de Bourges. L'avantage de cet outil, c'est qu'on peut diriger les bénévoles vers des missions très concrètes, et clairement identifiées. C'est vraiment du gagnant-gagnant pour le bénévole et pour l'association." Ce site s'adresse aux associations de Bourges uniquement (environ 620 ont été répertoriées), mais il n'y a pas de condition de résidence pour les bénévoles. L'association qui désire profiter de ce service doit simplement s'engager à adhérer à l'OMSJC de Bourges. Et pour ceux qui ne maîtrisent pas internet, un accueil est organisé à la maison des associations de Bourges. Rv sur bourgesbenevole.wordpress.com ou à l'accueil de la maison des associations de Bourges.