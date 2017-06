Bourges : ça rame sec au Val d'Auron

Le lac d'Auron, à Bourges, accueille ce weekend les championnats de France d'aviron. 1.200 rameurs vont participer à la compétition dont les médaillés en or de Rio, Jérémy Azou et Pierre Houin. Demi-finales samedi après-midi. Finales dimanche.

Même si l'Aviron Club de Bourges est rodé à ce genre d'événement, c'est sa 23eme compétition nationale (en 34 ans), c'est toujours une grosse pression pour son président, Hervé Blaise d'autant que le club doit tout installer pour l'occasion, y compris la tour d'arrivée, essentielle pour les juges. Elle est composée de deux préfabriqués superposés. Dans celui du haut, on retrouve notamment les dispositifs vidéo pour départager les équipages à l'arrivée.

Le club d'aviron de Bourges ne dispose pas de tour d'arrivée en dur. A chaque compétition, il doit donc installer une tour temporaire pour abriter les juges. © Radio France - Michel Benoit

On compte 10 bassins en France homologués pour ces championnats. Le Lac d'Auron et ses 2.300 mètres de longueur, est apprécié pour sa situation au centre de la France, mais aussi pour une autre raison. Comme l'explique Hervé Blaise, président de l'Aviron Club de Bourges : "Quand il y a du vent, l'ennemi du rameur, il souffle généralement dans l'axe du lac, ce qui ne pénalise aucun équipage".

La zone d'arrivée sur le lac d'Auron de Bourges © Radio France - Michel Benoit

250 bateaux participent aux compétitions dont certains à 8 rameurs et un barreur, très impressionnants quand ils filent sur l'eau à plus de 20 km/h.. Un beau spectacle pour le public d'autant qu'il n'y a pas de temps mort. Pour les séries, samedi matin, une course est prévue toutes les six minutes.

La patrouille de France survolera Bourges en clôture de ces championnats de France d'aviron, lundi matin. © Radio France - Michel Benoit

Pour clore la manifestation, la patrouille de France survolera le lac d'Auron à 11H00 lundi matin.