Bourges, capitale du Para basket-ball adapté ce week-end avec le championnat de France de la discipline

C'est une première pour la ville de Bourges. La préfecture du Cher qui héberge le plus grand club français de basket-ball féminin - le Tango Bourges Basket - n'avait cependant encore jamais accueilli le championnat de France de Para basket-ball. Pourtant en sport adapté aussi, les berruyères de l'ASSAB (Association Sport et Séjour Adapté de Bourges) sont redoutables avec 7 titres de championnes de France dont le dernier en date. Il faut dire que le basket adapté est très populaire dans le Cher, sur les 16 équipes féminines engagées l'ASSAB en aligne deux ! Elles joueront d'ailleurs samedi et dimanche dans l'antre familière des fans de basket berrichon : le Prado. Et elles comptent bien sur le soutien des fans pour les emmener jusqu'à la victoire finale lundi matin.

ⓘ Publicité

Balle orange dans tous les gymnases

Mais les 2 gymnases du Prado ne suffiront pas à accueillir les 6****5 équipes (49 masculines et 16 féminines) qui doivent s'affronter ce week-end. Bourges aligne ainsi également une équipe masculine qui avait pris la 3e place du dernier championnat de France. Ces berruyers disputeront leurs rencontres au gymnase Ladoumègue. Et ce n'est pas tout. Au total 7 gymnases et 11 terrains sont réquisitionnés. Des matchs sont également programmés au Complexe Sportif Yves du Manoir, au CREPS, ainsi qu'aux gymnases Guimier, des Merlattes, et Jacques Gonzalez.

Les matchs se jouent dans toutes ces salles samedi et dimanche de 9h à 12h et de 14h à 18h. Les finales (masculine et féminine) lundi matin de 9h à 12h au Prado. Les joueuses et joueurs attendent du soutien, l'entrée est libre et gratuite.